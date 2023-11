Pakistan mein mausam ki peshgoiyan aur unke asar

Yeh peshgoiyan sinoptik hawao ke halat par mabni hain, jisme El Niño Southern Oscillation (ENSO) jaise mausam ke nishane ke musbat phase ka intezar hai jo November, December aur January 2023-24 tak jari rahega. Iske alawa, Bharatiya Mahasagar Dipole (IOD) ka musbat phase mausam ke ant tak neutral halat mein tabdeel hone ki umeed hai.

Ye hawaee halat ishara karte hain ki Pakistan ke pashchimi aur uttar-pashchimi ilaqon mein, jaise Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, upper Punjab aur Kashmir ke aas paas, maujooda pashchimi mausam ke systems ki wajah se normal se thoda upar normal barish ho sakti hai. Iske alawa, mulk bhar mein temperature normal se upar rahenge, jahan Balochistan ke dakshini hisso, upper Khyber Pakhtunkhwa aur Gilgit-Baltistan ke liye thoda upar normal temperature ka peshgoi hai. Ye peshgoiyan kai asar dalti hain, jisme khareebi faslon aur sabziyon ke liye pani ki munasib farahmi hai. Halaanki, shuruat mein mausam ke aarambh par, kharif faslon ke liye upar ke ilaqon mein kuchh alag-alag baarish, barf aur toofan ki sambhavna hai jo katai karya ko prabhavit kar sakti hai. Aane wale Rabi faslon ki boi ke liye kafi mitti ka nami uplabdh hone ki ummeed hai. Jabki beech-beech mein baarish ki avadhiyan ummeed ki jati hain, desh ke sadharan ilaqon mein ghanayi dhundhli sthitiyan bhi ho sakti hain

BOLNETWORK: Taleem Vibhag ne taleem afraad ko chunaavon ke liye tayyar karne ke liye khat bhejaTaleem Vibhag ne taleem afraad ko taarikh jald aane wale aam chunaavon ke liye tayyar karne ke liye ek khat bheja hai. Khat mein kaha gaya hai ki char shehron ke ustaadon ki ek soochi taiyar hai. Ustaadon ki soochi mein IBN aur email pate nahi hain. Khat ne maanad officers ko hukam diya hai ki soochi mein aur jaankari shaamil karen aur tasdeek shuda soochi ko do dinon mein taleem vibhag ko bhejen. 4 November ko, Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA) ne aam chunaavon ki khabar ki coverage ke liye media ko hukam diye the. PEMRA ne kaha tha ki Pakistan Election Commission (ECP) ke mutabiq, desh mein 8 February 2024 ko aam chunaav honge. Is silsile mein, sabhi media channels ko PEMRA Rules 2015 ka paalan karna chahiye. PEMRA ne kaha ki har Pakistani ka zimma hai ki woh democracy, democratic values aur chunaavon ko transparent banaye, log aur institutions transparent chunaavon ke liye poori tarah se saath den aur electronic media logon ke beech jagrukta badhane mein ek mukhya bhumika hai.

BOLNETWORK: Fawad Chaudhry ki giraftari par adalat ne do din ki remand manzoor kiFawad Chaudhry ki giraftari Zaheer naamak shakhs ne darj FIR ke natije mein hui hai, jisne dawa kiya hai ki Fawad ne usse panch million rupay udhaar liye the. Adalat ki sunwai mein, police ne is mamle ki mazeed tahqiqat ke liye panch din ki physical remand maangi, lekin sirf do din ki remand manzoor hui. Sunwai ke dauran, Fawad Chaudhry ne apne saans ki takleef ke liye tibbi madad ki darkhwast ki aur apne bachon se milne ki ijazat maangi. Unhone shikayat karne wale Zaheer ke baare mein kaha ki wo itna sust hai ki wo adalat mein bhi nahi aa sakta. Adalat ne Fawad ki remand ke liye likhit hukam jari kiya, jisme kaha gaya hai ki PTI ke purane sadasya ki tibbi jaanch remand se pehle aur baad mein honi chahiye.

BOLNETWORK: Latest Price of KIA Sportage in PakistanKIA Pakistan has once again slashed car prices in Pakistan, providing much-needed relief to car buyers.

BOLNETWORK: Discover fascinating facts about Askole, the last village in PakistanAskole, ASkoli, Askole is the last village of Pakistan, as it is the last human settlement on the side of the highest peak of Pakistan K2.

PTVNEWSOFFİCİAL: Pakistan Air Force thwarts terrorist attack in MianwaliPrime Minister Anwaar-ul-Haq Kakar praises the Pakistan Air Force for stopping a terrorist attack in Mianwali and condemns the attack on Pakistan Army convoy in Gwadar.

BOLNETWORK: – Today’s Dollar Price in PakistanUSD to PKR (Dollar Price in Pakistan Rupee) – US Dollar to Pakistani Rupee interbank exchange rate is PKR 282.35 as per Pakistan Interbank.

