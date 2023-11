Pakistan'da Altın Fiyatları Yükselişte

Pakistan'da 24 ayar altının fiyatı tola başına 214.000 Rs'ye ulaşmışken, 22 ayar altın tola başına 196.167 Rs'den satın alınabilir. Daha küçük miktarlara ilgi duyanlar için, 24 ayar altının 10 gramı 183.471 Rs, 22 ayar altının 10 gramı ise 168.182 Rs fiyatla satın alınabilir. Pakistan'da altın fiyatları küresel piyasa trendleri nedeniyle gün içinde birden çok kez dalgalanabilir. Uluslararası sahneye gelince, altın fiyatları düşüş eğiliminde olup, mevcut oran ons başına 1.

992 $ olarak belirlenmiştir. Şehrinizde en doğru ve güncel altın fiyatları için yerel altın satıcıları ve kuyumcularla görüşmek tavsiye edilir. Altın piyasası küresel gelişmelere tepki verdiğinden, Pakistan'daki altın fiyatlarını yakından takip edenler için uyanık olmak önemlidir. İslamabad'ın Kırmızı Bölgesi, TLP'nin Filistin'e dayanışma yürüyüşüyle birlikte mühürlenmiştir

:

