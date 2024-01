Pakistan'da mülk fiyatları düşüşte, bu da şaşırtıcı olmamalı. Artan enflasyon, kötüleşen yaşam maliyeti krizi ve azalan satın alma gücü, insanların biriktirecekleri çok az veya hiçbir şeyleri olmadığı anlamına geliyor. Ancak durum zenginler için farklıdır - elit veya orta üst sınıf, genişleyen servet eşitsizliğinin faydalanıcıları - çünkü 2018'den bu yana artan eşitsizlik, genel olarak ve özellikle 2020'de daha az yatırımcı veya alıcıya yol açtı.

Başlangıçta, piyasa ekonomik durumun uzun vadeli sonuçlarını anlamadı, ancak sonuçlar zamanla görünür hale geldi. Bu nedenle, daha az müşteri azalan talep ve fiyat düşüşüne neden oldu. Ancak bu, ev alıcılarıyla sınırlı değildir, çünkü ekonomik faaliyetlerin olmaması, ticari mülklerin de aynı durumu yaşamasına neden oldu. Bu nedenle, mülk satın alacak veya kiralamak için yeterli işletme yoktur. Ancak bu trend, mülk fiyatları açısından dünyanın en pahalı yeri olan Hong Kong da dahil olmak üzere dünya çapında geçerlidir





Pakistan Seçim Komisyonu, PTI'nin parti içi seçimlerini geçersiz ilan ettiPakistan Seçim Komisyonu (ECP), Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) tarafından yapılan parti içi seçimlerin geçersiz olduğunu ilan etti ve seçim sembolü olan 'yarağı' geri çekti.

Pakistan'da ömür boyu yasaklama davası görüşülüyorYedi üyeli Yüksek Mahkeme heyeti, ömür boyu yasaklama davasını görüşmeye başladığı sırada, Avukat Genel Mansoor Usman Awan, ülkenin dördüncü dönem için yarışan üç kez başbakan Nawaz Sharif'in seçimlere doğru ilerlediği önemli bir duruş sergilemeyeceğini savundu. Awan, bu nedenle, Federal Mahkeme tarafından Anayasa'nın 62 (1) f maddesi uyarınca verilen ömür boyu yasaklama kararını gözden geçirmesi için mahkemeden talepte bulundu. Federasyonu temsil eden avukat genel, dört eyaletin avukat genelinin de aynı görüşü desteklediğini belirtti.

13 parties delisted for not holding intra-party electionsPakistan introduces national credit guarantee company for SMEs

Peshawar Yüksek Mahkemesi, PTI'ye yarasa sembolünü geri verdiPeshawar Yüksek Mahkemesi, Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) partisine seçim sembolü olarak yarasa verilmesine izin veren kararı geri getirdi.

PML-N, İslamabad ve Pencap Bölgesi için Aday Listesini AçıkladıPakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), Şubat 8 genel seçimleri için İslamabad ve çoğu Pencap bölgesi için aday listesini açıkladı.

10,000 freelancers in Pakistan to start receiving payments from PayPal in FebruaryCaretaker Federal Minister for IT and Telecommunication Dr. Umar Saif announced that 10,000 freelancers in Pakistan will begin receiving payments from PayPal in February. The pilot project will be scaled up in March to provide access to PayPal and Stripe payments for everyone in the country. Remittances will be channeled through PayPal via a third party.

