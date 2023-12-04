Pakistan ve BAE Arasındaki Tarihi Bağlar

Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ortak inanç, paylaşılan tarih ve insanlar arası ilişkilerle köklü bir kardeşlik ilişkisine sahiptir. 'BAE ve Pakistan, kapsayıcı bir stratejik ilişkiye sahiptir. Bu ilişki, güçlü liderlik düzeyindeki temaslarımız ve yıllar boyunca bölgesel ve uluslararası konularda yakın işbirliğimizden kaynaklanan dayanışma ve anlayışla karakterize edilmektedir,' dedi. Sayın Mükemmelik, Dubai'ye hoş geldiniz.
Bu, BAE'ye Geçici Başbakan olarak yaptığınız ilk resmi ziyaretinizdir. Pakistan ve BAE arasındaki tarihi bağları nasıl görüyorsunuz ve onu bir üst seviyeye taşımak için planlarınız nelerdir? Pakistan ve BAE, ortak inanç, paylaşılan tarih ve insanlar arası ilişkilerle köklü bir kardeşlik ilişkisine sahiptir. Güçlü ilişkilerimizin temeli, (Geç) Şeyh Zayed Bin Sultan Al Nahyan'ın attığı ve her iki ülkenin ardışık liderlikleri tarafından yakın temaslar ve ikili ziyaretlerle beslenmiştir. BAE ve Pakistan, kapsayıcı bir stratejik ilişkiye sahiptir
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »
ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »
ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »
ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »
ذریعہ: SAMAATV - 🏆 22. / 51 مزید پڑھ »
ذریعہ: PTVNewsOfficial - 🏆 16. / 51 مزید پڑھ »