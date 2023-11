Pakistan Açık Piyasa Döviz Kurları

Pakistan Open Market'da 1 AED için PKR 80 olan AED-to-PKR satış kuru ve 1 AED için PKR 79.25 olan alış kuru bulunmaktadır. 06 Kasım 2023 tarihinde güncellenmiştir. Para biriminiz için en iyi döviz kuruyla para birimi dönüştürmenize yardımcı olabilecek bu sayfaya göz atabilirsiniz. Pakistan'ın en üst düzey döviz kuru portalı size Pakistan'ın güncel döviz kurlarını sunar. Pakistan'da açık piyasa döviz kurları, özellikle dolar kurları açısından açık piyasa ile aynı değildir.

Pakistan'daki bankalar genellikle para birimi üzerinde daha yüksek bir döviz kuru uygular. Web sitemizde zamanında interbank döviz kurlarını güncelliyoruz

:

BOLNETWORK: Pakistan Döviz KurlarıPakistan'da döviz kurları sürekli olarak dalgalanır ve dünya genelindeki arz ve talebe bağlı olarak değişir. Bu sayfa, para biriminizin en iyi döviz kuruyla dönüştürülmesine yardımcı olabilir.

