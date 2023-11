Pakistan, Ukrayna'ya silah satmadı

Pakistan 'ın geçici başbakan ı, ülkesinin Rusya ile savaşında kullanılmak üzere Ukrayna 'ya silah satmadığını söyleyerek, bu tür satışlara ilişkin haber leri bir ' karmaşa ' olarak nitelendirdi. VOA ile yaptığı özel röportajda Anwaar-ul-Haq Kakar, Pakistan 'ın Ukrayna 'ya silah satmadığını belirtti. 'Eğer başka bir yere gitmişse araştıracağız. Ancak Pakistan olarak silahlarımız hiçbir şekilde Ukrayna veya başka bir yere yönelik değildi,' dedi.

Pakistan lı bir çevrimiçi haber platformu Soch'un yakın zamanda yaptığı bir araştırma raporu, Pakistan küçük silah ve mühimmatının iki ABD şirketine satışı ile Washington'ın Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi'nin bir parçası haline geldiğini ve savaş alanında kullanıldığını kamuoyunda bulunan tedarik verilerini kullanarak ortaya koydu. 'Bu tüm karmaşa nın nasıl oluşturulduğunu ve bu karmaşa ların ardındaki nedenleri araştırıyoruz,' diyen Kakar, hükümetinin bu konuyu zaten Washington'daki ilgili yetkililerle 'farklı diplomatik kanallarda tartıştığını' iddia etti





