Pakistan Döviz Kurları

Pakistan'da döviz kurları sürekli olarak dalgalanır ve dünya genelindeki arz ve talebe bağlı olarak değişir. Bu sayfa, para biriminizin en iyi döviz kuruyla dönüştürülmesine yardımcı olabilir. Pakistan'ın en üst döviz kurları portalı olan Pakistan Açık Piyasa, size Pakistan'ın güncel döviz kurlarını sunar. Pakistan'da açık piyasa döviz kurları, özellikle dolar kurları açısından açık piyasadan farklıdır.

Pakistan'da bankalar genellikle para birimi için daha yüksek bir döviz kuru talep etmektedir. Web sitemizde zamanında interbank döviz kurlarını güncelliyoruz

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BOLNETWORK: Shahid Afridi Meets PCB Chairman Zaka Ashraf for DiscussionFormer Pakistan cricket captain Shahid Afridi met with the Chairman of the Pakistan Cricket Board (PCB)

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BOLNETWORK: Pakistan Stock Exchange Hits All-Time High at 53,000 PointsPakistan's financial markets, the Pakistan Stock Exchange (PSX) broke through the 53,000-point barrier to record an all-time high.

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BOLNETWORK: Latest Price of KIA Sportage in PakistanKIA Pakistan has once again slashed car prices in Pakistan, providing much-needed relief to car buyers.

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BOLNETWORK: Discover fascinating facts about Askole, the last village in PakistanAskole, ASkoli, Askole is the last village of Pakistan, as it is the last human settlement on the side of the highest peak of Pakistan K2.

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PTVNEWSOFFICIAL: Pakistan Air Force thwarts terrorist attack in MianwaliPrime Minister Anwaar-ul-Haq Kakar praises the Pakistan Air Force for stopping a terrorist attack in Mianwali and condemns the attack on Pakistan Army convoy in Gwadar.

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BOLNETWORK: – Today’s Dollar Price in PakistanUSD to PKR (Dollar Price in Pakistan Rupee) – US Dollar to Pakistani Rupee interbank exchange rate is PKR 282.35 as per Pakistan Interbank.

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