PTI, İslamabad Yüksek Mahkemesi ve Özel Mahkeme'ye karşı temyiz başvurusu yapacak

PTI'nin yasal ekibi, Islamabad Yüksek Mahkemesi ve Resmi Sırlar Yasası kapsamında dava dinleyen Özel Mahkeme'ye karşı Yüce Mahkeme'ye temyiz başvurusunda bulunmaya karar verdi. İmran Khan'ın şifre davasındaki suçlamalarının iptali talebini içeren başvuru bu hafta en üst mahkemeye sunulacak. 27 Ekim'de, İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHC), PTI Başkanı'nın şifre davasındaki suçlamalarına karşı yaptığı başvuruları reddetti.

IHC Baş Yargıcı Amir Farooq, tarafların argümanlarını dinledikten sonra 16 Ekim'de karara bağlanan kararı açıkladı. PTI lideri, avukatları Salman Safdar ve Khalid Yusuf aracılığıyla İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne bir dilekçe sundu. Dilekçede, mahkemenin aceleyle suçlamaları kabul ettiği ve duruşmayı hızlandırmayı amaçladığı iddia edildi. Dilekçe, yargılamanın günlük olarak dinlenmesi veya hızlandırılması yönünde Yüksek Mahkeme'den herhangi bir talimat olmadığını vurguladı. PTI başkanı, yargılama sürecinin aceleyle tamamlanmasının temel anayasal hakları etkileyebileceğine dikkat çekti

:

