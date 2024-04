Priyanka Chopra Jonas, yeni projesi 'Tiger'ın yayın tarihini duyurdu ve bu inanılmaz hikayeye sesini vermenin ve bu film aracılığıyla ormanları keşfetmenin ne kadar eğlenceli olduğunu paylaştı. Not şöyle dedi: 'Tiger'... vahşi doğayı yakalayan ve içinde olan her şeyi ortaya çıkaran bir hikaye - aşk, çatışma, açlık, hayatta kalma ve çok daha fazlası hikayeleri.

' Filmin daha fazla detayını paylaşarak, 'Hareketli Hindistan ormanlarında, büyük ve küçük, çekingen ve görkemli yaratıkların dolaştığı yerde, zamanın ötesinde bir mirasa sahip Amba var. O, yavrularına o kadar çok sevgiyle bakar ki, anne ve çocuk arasındaki güzel bağ o kadar muhteşem bir şekilde ortaya çıkar.' 'Tiger', 22 Nisan'da, Dünya Yeryüzü Günü olarak kutlanan bir günde sinemalarda gösterime girecek. Yayınlanmasından heyecan duyan Priyanka, 'Bu inanılmaz hikayeye sesimi vermek ve bu film aracılığıyla ormanları keşfetmek benim için çok eğlenceliydi' diye sonuçlandırdı

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:



DunyaNews / 🏆 1. in PK

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

Parineeti Chopra breaks silence on first pregnancyParineeti Chopra breaks silence on first pregnancy

ذریعہ: 24NewsHD - 🏆 19. / 51 مزید پڑھ »

Elon Musk, X'ten akıllı televizyonlarda uzun biçimli videoları duyurduBillionaire Elon Musk, X sosyal ağının uzun biçimli videolarının yakında akıllı televizyonlarda kullanılabileceğini duyurdu. X, YouTube ile rekabet etmeyi vurgulayarak "video-öncelikli bir platform" olmayı hedefliyor.

ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »

Pakistan, Yeni Zelanda ve Güney Afrika arasında Tri-Series'e ev sahipliği yapacakPakistan, Yeni Zelanda ve Güney Afrika arasında düzenlenecek ODI Tri-Series, 2025 Şubat ayında Pakistan'da ICC Şampiyonlar Kupası'ndan hemen önce gerçekleştirilecek.

ذریعہ: PTVNewsOfficial - 🏆 16. / 51 مزید پڑھ »

Lahore Yüksek Mahkemesi, Sunni Ittehad Konseyi'nin yeni programına ilişkin durdurma emri talebini reddettiLahore Yüksek Mahkemesi (LHC), Sunni Ittehad Konseyi için Pakistan Seçim Komisyonu'nun ayrılmış koltuklar için yeni programına ilişkin bir durdurma emri talebini reddetti.

ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »

Çin Devlet Başkanı ve Başbakanı, Pakistan'ın yeni Başbakanını tebrik ettiÇin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Qiang, Pakistan'ın yeni Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif'i seçimi dolayısıyla tebrik etti.

ذریعہ: PTVNewsOfficial - 🏆 16. / 51 مزید پڑھ »

Bangladeş'teki transgender topluluğu için yeni bir camide kabul arayışıBangladeş'teki transgender topluluğunun yeni bir camide kabul arayışı, hem dirençlerini hem de toplumda kabul ve tanınma mücadelesini kanıtlamaktadır. Ayrımcılık nedeniyle diğer ibadet toplantılarından kovulmalarına rağmen, topluluğun azmi onları Mymensingh yakınlarında mütevazı bir cami şeklinde bir sığınak keşfetmelerine yol açtı. Bu mütevazi yapıdaki cami, 'hijra' topluluğu için önemli bir zaferi simgeler ve onlara önyargı ve ayrımcılıktan uzak bir şekilde ibadet edebilecekleri bir alan sağlar. Hükümet tarafından bağışlanan arazi üzerine kurulan bu cami, Bangladeş'teki transgender bireylerin sistemik marjinalleşme ile karşı karşıya kaldığı sorunları ele alma yolunda önemli bir adımdır. Cami için alan tahsis ederek, hükümet 'hijra' topluluğunun inançlarını zulüm korkusu olmadan uygulama haklarını kabul etmektedir.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »