Pencap Hükümeti Sürücü Belgesi Verme Yönetim Sistemini Başlattı

LAHORE: Punjab hükümeti, sürücü belgesi verme yönetim sistemi (DLIMS) tesisini aceleyle başlatmış gibi görünüyor çünkü kapatılması gereken bazı 'açıklar' var. Dijital inceliklere sahip olanlar, mevcut şekliyle sistem, dürüst olmayan unsurlar tarafından kötüye kullanılabilir. Özellikle son hükümetin reşit olmayan sürücülere yönelik sert önlemlerinden sonra binlerce kişi, engeller olmadan (öğrenci) sürücü belgesine sahip olmak istiyor.

Halk yükünü hisseden tesis, evlerinde otururken çevrimiçi lisans talep eden birçok kişiyi çekmiştir. Yakındaki polis karakollarında veya trafik polisi ofisinde uzun kuyrukların zahmetinden belge talep edenleri kurtarmayı amaçlayan bu girişim birçok kişi tarafından övgüyle karşılanmıştır. Portalda kayıt olduktan sonra çevrimiçi lisans almak için gereken belgeler şunlardır: CNIC, başvuru sahibinin adı, babasının adı, ev adresi, kan grubu, boy, iletişim numarası, acil durum iletişim numarası ve doğum tarihi





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