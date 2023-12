OPEC Üyeleri Fosil Yakıtların Azaltılması Konusunda Anlaşmaya Karşı Çıkıyor

OPEC üyeleri, COP28 iklim anlaşmasında fosil yakıtların 'azaltılması' konusunda dil kullanılmasına karşı çıkıyor. Bu, zirvenin 30 yıl sonra ilk kez petrol ve gazın geleceği konusunu ele alıp alamayacağı konusundaki mücadeleyi vurguluyor. İklim değişikliğinin en kötü etkileriyle mücadele etmek için anlaşma arayan BM iklim görüşmelerinde müzakereciler ve gözlemciler, OPEC üyelerinin fosil yakıtların azaltılması konusunda herhangi bir anlaşmayı veto etme çağrısına uyduğunu söyledi.

Çarşamba günü tarihli bir mektupta OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais, üyeleri fosil yakıtlara yönelik dil hedefleyen anlaşmaları reddetmeye çağırdı ve 'fazla ve orantısız baskıların geri dönüşü olmayan sonuçlara ulaşabileceğini' belirtti. Al Ghais mektup hakkında yorum yapmayı reddetti, ancak OPEC'in enerji kaynaklarını seçmek yerine emisyonları azaltmaya odaklanmak istediğini söyledi. 'Dünya, hidrokarbonlar da dahil olmak üzere tüm enerjilere büyük yatırımlar gerektiriyor' dedi. 'Enerji geçişleri adil, adil ve kapsayıcı olmalıdır.





