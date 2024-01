Nawaz Sharif: Lahore'da geri dönüyor

Nawaz Sharif ki siyasi kariyaat khatam ho chuki hai, wo dobara qudrat mein nahi honge, wo logon ke samne apna chehra dikhane ki halat mein nahi hai, uske paas koi awam ka support nahi hai, Lahore hamesha ke liye kho gaya hai, Punjab badal gaya hai aur wafaat badal gayi hai. Ye kuch daave hain jo humne do dashak se zyada samay se sun rahe hain. Haqiqat ye hai ki wo fit hai aur phir se daud raha hai.

Wo Lahore ke purane shehron ke chote chote galiyon mein ghoom raha hai, jahan hazaron log uska intezar kar rahe hain, kuch izzat ke qabil sahafi bhi usko Lahore mein zyada mauqa nahi de rahe hain. Wo toot sakta hai, lekin hara nahi sakta, usko uske vote bank se mehroom karne ki bar bar koshishon ke bawajood. Aap usko pasand nahi kar sakte, usse nafrat kar sakte hain, aap usko sabhi bimariyon ka sabab keh sakte hain, aap usko sabse zyada bhrashtachari shakhs ke taur par darj kar sakte hain, ye aapka haq hai. Jab baat aati hai chunav ki, aap use Attock Fort aur Adiala jail mein rakh sakte hain, aap use nirdeshan mein bhej sakte hain aur aap Constitution mein tabdeeliyan la sakte hain taaki sirf do baar tak hi wazir-e-azam ka daura ho. Lekin har haal mein wo sab mushkilon ke bawajood wapas aa jata hai





Punjab'daki özel tıp ve diş hekimliği kolejlerine kabul listesi yayınlandıLahore (Dunya News) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (UHS), Pazartesi günü Punjab'taki özel tıp ve diş hekimliği kolejlerine kabul için ilk kolej bazında seçim listesini yayınladı. 49 özel tıp ve diş hekimliği kolejinin seçim listesi, 4.000 MBBS ve 1.025 BDS koltuğu için yayınlandı. Listede yer alan adayların üç gün içinde belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Punjab hükümetinin politikası gereği, özel kolejler için merkezi kabul politikası da benimsenmiştir. Özel tıp kolejlerinde MBBS için minimum başarı 79.05%, BDS için ise en az 76.10% olarak kalmıştır. Sharif Tıp ve Diş Hekimliği Koleji Lahore'nin başarısı hem Tıp hem de Diş Hekimliği alanında en yüksek olan %89.31'dir. Sharif Tıp ve Diş Hekimliği Koleji Lahore'nin başarısı %89.31; FMH Tıp ve Diş Hekimliği Koleji Lahore'nin başarısı %88.02, Al Aleem Tıp Koleji Lahore'nin başarısı %87.10; ve Shalamar Tıp ve Diş Hekimliği Koleji Lahore'nin başarısı %86.88'dir. Lahore Tıp ve Diş Hekimliği Koleji Lahore'nin başarısı %86'dır.

LHC to set 'judicial precedent', Peshawar High Court reserves judgment on PTI batJudge in Lahore reminds petitioner about the Supreme Court orders against election interference

PML-N, İslamabad ve Pencap Bölgesi için Aday Listesini AçıkladıPakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), Şubat 8 genel seçimleri için İslamabad ve çoğu Pencap bölgesi için aday listesini açıkladı.

Peshawar Yüksek Mahkemesi, PTI'ye yarasa sembolünü geri verdiPeshawar Yüksek Mahkemesi, Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) partisine seçim sembolü olarak yarasa verilmesine izin veren kararı geri getirdi.

PSL 2024 ScheduleThe 9th season of the Pakistan Super League (PSL) is set to begin on February 17, 2024 at Lahore. The opening match will feature the two-time champions and current titleholders, Lahore Qalandars, facing off against Islamabad United, winners of the 2016 and 2018 editions. This premier cricketing event will be played across 4 cities—Karachi, Lahore, Multan, and Rawalpindi—culminating in the final at the National Bank Stadium in Karachi on March 18.

Pakistan'da ömür boyu yasaklama davası görüşülüyorYedi üyeli Yüksek Mahkeme heyeti, ömür boyu yasaklama davasını görüşmeye başladığı sırada, Avukat Genel Mansoor Usman Awan, ülkenin dördüncü dönem için yarışan üç kez başbakan Nawaz Sharif'in seçimlere doğru ilerlediği önemli bir duruş sergilemeyeceğini savundu. Awan, bu nedenle, Federal Mahkeme tarafından Anayasa'nın 62 (1) f maddesi uyarınca verilen ömür boyu yasaklama kararını gözden geçirmesi için mahkemeden talepte bulundu. Federasyonu temsil eden avukat genel, dört eyaletin avukat genelinin de aynı görüşü desteklediğini belirtti.

