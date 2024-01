New York Okul Müdürü Jessica Bader Hakkında Her Şey

Jessica Bader, 18 March 1972 doğumlu 51 yaşındaki bir New York okul müdürü, tartışmalı geçmişiyle ilgili ortaya çıkan ayrıntılar nedeniyle son haberlerin odağı haline gelmiştir. Daha önce Long Island'da bir öğretmen olarak çalışan Bader, 2006 yılında bir öğrenciyle 'uygunsuz ilişki' nedeniyle öğretmenlik görevinden istifa etti. Şaşırtıcı bir şekilde, sahte öğretmenlik belgelerinin aldatıcı kullanımıyla birkaç on yıl sonra eğitim sistemine geri döndü ve bir okul müdürü olarak görev aldı.

2000'lerin başında Jessica bir öğretmen olarak görev yaptı, ancak öğretim yetenekleri East Meadow High School'daki bir öğrenciyle olan uygun olmayan ilişkisi nedeniyle iptal edildiğinde istifa etmek zorunda kaldı. Bu rahatsız edici ilişki, öğrencinin junior ve senior yıllarını kapsayan 2004-2005 yılları boyunca devam etti. Son ortaya çıkan bu gerçek, nasıl başarılı bir şekilde eğitim ortamına geri döndüğüne dair soruşturmalara yol açmıştır





BOLNETWORK » / 🏆 9. in PK ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

2024'te Önemli Olaylar2024 yılında gerçekleşecek önemli olaylar hakkında bir zaman çizelgesi.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Çin'de Uzun Süreli COVID Araştırmaları AzalıyorÇin'in uzun süreli COVID etkileri konusunda neredeyse hiçbir şey bilinmediği ve araştırmalara olan ilginin azaldığı bildiriliyor.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Kevin Spacey'nin suçlayıcısı Linda Culkin hakkında bilgilerKevin Spacey'nin suçlayıcısı Linda Culkin, ünlü aktörü taciz etmekle suçlandı ve hapis cezasına çarptırıldı. Linda Culkin'in soyadı nedeniyle netizens, Macaulay Culkin ile ilişkili olup olmadığını merak ediyor.

ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »

Israeli tanks reach centre of Khan Younis in new storm of southern GazaIsraeli tanks reach centre of Khan Younis in new storm of southern Gaza

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

COP28 Draft: World takes aim at fossil fuels, eyes net zero by 2050At the United Nations COP28 climate conference, a new draft language advocating for the world to gradually wean itself off of fossil fuels

ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »

Australians and New Zealanders preparing to be among first nations to ring in 2024 with fireworksRain in Auckland is expected to ease by midnight when downtown Sky Tower erupts with fireworks

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »