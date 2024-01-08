New York Okul Müdürü Jessica Bader Hakkında Her Şey

Jessica Bader, 18 March 1972 doğumlu 51 yaşındaki bir New York okul müdürü, tartışmalı geçmişiyle ilgili ortaya çıkan ayrıntılar nedeniyle son haberlerin odağı haline gelmiştir. Daha önce Long Island'da bir öğretmen olarak çalışan Bader, 2006 yılında bir öğrenciyle 'uygunsuz ilişki' nedeniyle öğretmenlik görevinden istifa etti. Şaşırtıcı bir şekilde, sahte öğretmenlik belgelerinin aldatıcı kullanımıyla birkaç on yıl sonra eğitim sistemine geri döndü ve bir okul müdürü olarak görev aldı.
2000'lerin başında Jessica bir öğretmen olarak görev yaptı, ancak öğretim yetenekleri East Meadow High School'daki bir öğrenciyle olan uygun olmayan ilişkisi nedeniyle iptal edildiğinde istifa etmek zorunda kaldı. Bu rahatsız edici ilişki, öğrencinin junior ve senior yıllarını kapsayan 2004-2005 yılları boyunca devam etti. Son ortaya çıkan bu gerçek, nasıl başarılı bir şekilde eğitim ortamına geri döndüğüne dair soruşturmalara yol açmıştır
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ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »
ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »
ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »
ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »
ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »