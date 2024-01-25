Netanyahu, hedefleri, stratejisi ve savaş sonrası planları konusunda şüphelerle karşı karşıya

Netanyahu, Hamas'ı yok etme ve grup tarafından alıkonulan rehineleri serbest bırakma hedeflerinde henüz başarılı olamadı. İsrail'in Hamas'ı yok etme çabasının 100 günü aşkın bir süredir devam etmesine rağmen, Başbakan Benjamin Netanyahu, strateji konusunda savaş kabinesi üyeleri tarafından sorgulanıyor, Washington tarafından savaş sonrası Gazze planları konusunda baskı altında ve aşırı sağcı bakanları tarafından sıkıştırılıyor.

Perşembe günü, artan eleştirel bir kabine bakanı ve eski bir askeri şefle yapılan bir röportajın yayınlanmasından iki saat önce, Netanyahu, Hamas'ın yok edilene kadar pes etmeyeceğini söylemek için gazetecileri çağırdı. Savaşın Hamas'ı yok etme ve Gazze'deki baskın Filistin fraksiyonu tarafından hala alıkonulan rehineleri serbest bırakma hedeflerinin uyumsuz olduğunu ve ateşkes gerektiğini savunan İsrail'deki artan tartışmalara yanıt olarak bu mücadeleci performans gerçekleştirildi. Zaferin imkansız olduğunu iddia edenler var. Buna kesinlikle katılmıyorum





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