Netanyahu, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı soykırım davasını kınadı

Benjamin Netanyahu, Güney Afrika'nın Gazze'deki İsrail'e karşı soykırım davasını 'ikiyüzlülük ve yalan' olarak kınadı. İsrail güçlerinin çekilmeye başladığı enklavenin kuzeyinde, bazı Gazalılar tam bir yıkımın ortasına geri döndü. İsrail'in üç ay süren bombardımanı, sahil enklavesinin büyük bir kısmını harabeye çevirdi ve 2.3 milyon Filistinlinin neredeyse tüm nüfusunu evlerinden sürdü.

İsrail'in gıda, yakıt ve ilaç tedarikini sert bir şekilde kısıtlayan ablukası, Birleşmiş Milletler'in bir insani felaket olarak tanımladığı bir duruma yol açtı. İsrail, kendini savunmanın tek yolunun Gazze'yi yöneten İslamcı grup Hamas'ı yok etmek olduğunu söylüyor. Hamas savaşçıları, 7 Ekim'de İsrail topluluklarına saldırarak 1.200 kişiyi öldürdü ve 240 rehine aldı. İsrail, savaşçıların aralarında faaliyet gösterdikleri için tüm sonraki zararları Hamas'ın sorumlu tutuyor, ancak savaşçılar bunu reddediyor





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