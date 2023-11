Mianwali Hava Üssü Saldırısında Yabancı Yapım Silahlar Kullanıldı

Mianwali hava üssü saldırısından sonra şaşırtıcı gerçekler ortaya çıktı. Cumartesi günü gerçekleşen terör saldırısında yabancı yapım silahların kullanıldığı ortaya çıktı. Öldürülen teröristlerden ele geçirilen silahlar arasında M-4, AK-74, RPG-7 ve M-16/A4 bulunuyordu. Uzmanlar, Afganistan'dan çekilen ABD birlikleri tarafından bırakılan silahların ülkede bol miktarda bulunduğunu ve teröristler için kolayca temin edilebildiğini belirtti.

Daha önce de Zhob kışlasındaki terör saldırısında ABD yapımı silahlar bulunmuştu

:

PTVNEWSOFFİCİAL: Air Chief Visits Mianwali: CAS Commends PAF For Foiling Terrorist AttackChief Of The Air Staff, Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Baber Sidhu has visited PAF base, Mianwali following a recent foiled terrorist attack.

ذریعہ: PTVNewsOfficial | مزید پڑھ »

PTVNEWSOFFİCİAL: Mianwali Terror Attack: NA Speaker Condemns Terrorist Attack On Paf Training Air BaseNational Assembly speaker Raja Pervez Ashraf has condemned the terrorist attack on a training air base of Pakistan air force in Mianwali. In a statement, the speaker paid tribute to the security forces for thwarting the terrorist attack on the PAF training air base.

ذریعہ: PTVNewsOfficial | مزید پڑھ »

BOLNETWORK: Caretaker PM Important Statement | PAF Base Mianwali Attack MatterLatest News, Breaking News, Pakistan News, News Headlines

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »

BOLNETWORK: Mianwali Par Deshatgard Hamla Nakam | BOL News Headlines At 1 PM | Anwaar Kakar Important StatementLatest News, Breaking News, Pakistan News, News Headlines

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »

SAMAATV: Three terrorists killed in attack on PAF training base, MianwaliAccording to ISPR, three pre-grounded aircraft, fuel bowser damaged in attack

ذریعہ: SAMAATV | مزید پڑھ »

BOLNETWORK: Pakistan, sel felaketinden etkilenen bölgeler için 3 milyar dolarlık kalkınma projelerini onayladıPakistan hükümeti, sel felaketinden etkilenen bölgeler için 3 milyar dolar değerinde 21 kalkınma projesini onayladı. Geçen yıl, Balochistan ve Sindh bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ülke genelinde 33 milyon kişi etkilendi ve 30 milyar dolarlık ekonomik kayıplar yaşandı. Hükümet, federal ve eyalet hükümetleri, kalkınma ortakları, bağışçılar, uluslararası ve ulusal STK'lar ve akademik ve özel sektörler arasında etkili koordinasyon ve katılım düzenlemelerini öneren kapsamlı bir çerçeve geliştirdi. Bu çerçevenin uygulanması için yapılan yoğun çabalar sonucunda 21 kalkınma projesi onaylandı.

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »