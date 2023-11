Mir Jan Jamali meets PM: Balochistan development projects discussed

Speaker Balochistan Assembly Mir Jan Muhammad Jamali called on Caretaker Prime Minister Anwaar ul Haq Kakar in islamabad.The Prime Minister said equitable development of entire country among our priorities.

PTVNEWSOFFICIAL: PM meets caretaker CM Punjab: Progress of development projects in Punjab discussed in the meetingPrime Minister Anwaar ul Haq Kakar met with Caretaker Chief Minister Punjab Syed Mohsin Raza Naqvi In the meeting, the progress of development projects in Punjab under the leadership of the caretaker provincial government was discussed.

SAMAATV: Bilawal Bhutto, Jam Kamal exchange views on country’s political situationBilawal Bhutto meets Jama Kamal

DUNYANEWS: Raid on Jabalia camp a stark reminder of Israeli war crimes in Gaza: PMPM condemns rising Israeli aggression against Palestinians

DUNYANEWS: Mainstreaming GB youth a government priority, says PM KakarMainstreaming GB youth a government priority, says PM Kakar

DUNYANEWS: Caretaker PM for mechanism to foster financial independence in societyCaretaker PM for mechanism to foster financial independence in society

DUNYANEWS: PM Kakar invites Rwanda to open diplomatic mission in IslamabadPM Kakar invites Rwanda to open diplomatic mission in Islamabad

