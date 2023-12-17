Meta ve TikTok, Malezya'da sosyal medya içeriklerini sınırladı

Facebook-owner Meta ve Çin'in TikTok'u, Malezya'da sosyal medya gönderi ve hesaplarının rekor bir sayısını sınırladı. Şirketlerin yayınladığı verilere göre, hükümetin içeriği kaldırma taleplerindeki artışın ortasında, Malezya Başbakanı Anwar İbrahim'in reformist bir platformda Kasım 2022'de iktidara gelen yönetimi, son aylarda çevrimiçi içeriğin daha fazla denetlenmesiyle ilgili sözlerini geri çekmekle suçlandı.

Hükümet, çevrimiçi muhalefeti bastırdığı iddialarını reddederek, ırk, din ve kraliyetle ilgili provokatif gönderileri sınırlamak istediğini söyledi. Bu yılın Ocak ve Haziran ayları arasında Meta, Facebook ve Instagram platformlarında Malezya'daki kullanıcılar tarafından görüntülenmesi engellenen yaklaşık 3,100 sayfa ve gönderiyi yerel yasaları ihlal ettiği iddiasıyla sınırladı





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