Karachi'de bir hafta sürecek polio kampanyası başlıyor. Pakistan Society of Robotic Surgeons (PSRS) tarafından Sindh Institute of Urology and Transplantation (SIUT) ile işbirliği içinde düzenlenen seminerde Prof. Saeed Qureshi, Dow Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Derneğin Başkanı olan Prof. Adib Rizvi, SIUT Direktörü, seminerin başkanlığını yaptı.
Önde gelen konuşmacılar ve tanınmış robot cerrahlar, günümüz cerrahi bilimlerine karşı karşıya kalınan çeşitli sorunları tartıştı. Bu yeni teknolojinin sunduğu kesin avantajlar olduğunu belirttiler. İnsan vücudunun sınırlı alanlarında hassas bir şekilde çalışma kapasitesinin büyük olduğunu söylediler. Kendi ülkelerinden gelen robot cerrahlar deneyimlerini sunarak, böbrek, prostat, pankreas, akciğer ve mesane gibi çeşitli kanser hastalıkları olan hastaların tedavisinde robotik cerrahinin geniş ölçüde kullanıldığını belirttiler. Anahtar deliği kesisi, azalan kan kaybı, azalan ağrı ve hastaların hastanede kalış süresinin azalması da robotik prosedürlerin başlangıcından bu yana vurgulanan diğer önemli yönlerdir
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ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »
ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »
ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »
ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »
ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »
ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »