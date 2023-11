Karachi'de Dolar Kuru Yükseldi

KARACHI: The . In contrast, the value of the US dollar in the interbank market increased by Re98 and closed at Rs285.29.Throughout the day, currency dealers said that the rupee was exchanged at 286 when selling and 283 when buying for customers. However, by the end of the day, the currency settled at 284 for buying and 287 for selling purposes.

BOLNETWORK: CCTV: Robbers deprive citizen of 0.8 mn cash in 25 secondsKARACHI: A citizen was robbed of Rs0.8 million cash in a span of 25 seconds in Gulshan e Hadeed area of Karachi on Sunday, Bol News reported.

BOLNETWORK: Birds worth Rs2mn stolen from ex-DIG house in KarachiKARACHI: Police on Monday said birds worth Rs2 million were stolen from house of a former DIG police in Karachi’s Gulshan e Maymar area, Bol News reported.

BOLNETWORK: Local govt by-elections underway in 16 districts of SindhKARACHI: Local government by-elections are underway in 16 districts of Sindh on Sunday (today).

SAMAATV: US Doları'nın oranı artıyorYeni iş haftasının başında, interbank döviz kuru 39 paisa artışla 284.70 Rs'ye yükseldi. Son birkaç haftada, Amerikan doları, stokçulara ve döviz mafyasına yönelik bir müdahale nedeniyle tarihi bir düşüş yaşadıktan sonra Pakistan rupisi karşısında istikrarlı bir yükseliş gösteriyor. Cumartesi günü, Amerikan doları için oran 284.31 Rs olarak belirlendi ve interbank döviz kuru geçen hafta boyunca neredeyse 4 Rs yükseldi. Ekim'in ikinci haftasında, doların interbank oranı 276.83 Rs'ye düşmüştü ve bu, Eylül ayının başında görülen 307.10 Rs'lik en yüksek seviyeden önemli bir düşüş anlamına geliyordu. Geçen haftanın sonunda, dolar için interbank döviz kuru 280.57 Rs idi. Ekonomistler ve finans uzmanları, bu artışın IMF tavsiyelerine yanıt olarak mı gerçekleştiğinden emin değiller.

BOLNETWORK: Karachi'de bir hafta sürecek polio kampanyası başlıyorKarachi'de bir hafta sürecek polio kampanyası başlıyor. Pakistan Society of Robotic Surgeons (PSRS) tarafından Sindh Institute of Urology and Transplantation (SIUT) ile işbirliği içinde düzenlenen seminerde Prof. Saeed Qureshi, Dow Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Derneğin Başkanı olan Prof. Adib Rizvi, SIUT Direktörü, seminerin başkanlığını yaptı. Önde gelen konuşmacılar ve tanınmış robot cerrahlar, günümüz cerrahi bilimlerine karşı karşıya kalınan çeşitli sorunları tartıştı. Bu yeni teknolojinin sunduğu kesin avantajlar olduğunu belirttiler. İnsan vücudunun sınırlı alanlarında hassas bir şekilde çalışma kapasitesinin büyük olduğunu söylediler. Kendi ülkelerinden gelen robot cerrahlar deneyimlerini sunarak, böbrek, prostat, pankreas, akciğer ve mesane gibi çeşitli kanser hastalıkları olan hastaların tedavisinde robotik cerrahinin geniş ölçüde kullanıldığını belirttiler. Anahtar deliği kesisi, azalan kan kaybı, azalan ağrı ve hastaların hastanede kalış süresinin azalması da robotik prosedürlerin başlangıcından bu yana vurgulanan diğer önemli yönlerdir.

BOLNETWORK: FIA arrests two passengers over fake travel documents at Karachi airportThe Federal Investigation Agency (FIA) Immigration arrested two passengers from Karachi airport, trying to travel abroad with fake documents.

