Kuzey Kore, Güney Sınırına Daha Güçlü Silahlı Kuvvetler Konuşlandıracak

Kore Kuzeyi, Güney ile olan sınırında daha güçlü silahlı kuvvetler ve yeni silahlar konuşlandıracağını açıkladı. Bu açıklama, Güney Kore'nin Pyongyang'ın casus uydusunu fırlatmasına tepki olarak, iki Kore arasındaki 2018 askeri anlaşmanın bir kısmını askıya almasının ardından geldi.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, KCNA haber ajansı tarafından yayınlanan bir açıklamada, sınır boyunca gerilimi azaltmayı amaçlayan Güney Kore ile yapılan anlaşma kapsamında durdurduğu tüm askeri önlemleri geri alacağını belirtti. Açıklamada, "Artık ordumuz 19 Eylül Kuzey-Güney Askeri Anlaşması ile bağlı olmayacak" denildi. "Kara, deniz ve hava dahil olmak üzere askeri gerilimi ve çatışmayı önlemek için alınan askeri adımları geri çekeceğiz ve bölgede daha güçlü silahlı kuvvetler ve yeni tip askeri donanım konuşlandıracağız.





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