Kuzey Kore, casus uyduyu yörüngeye yerleştirdi

North Korea, Birleşmiş Milletler yaptırımlarının 'küstah bir ihlali' olarak nitelendirilen bir füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Devlet destekli haber ajansı KCNA'ya göre, salı gecesi Kuzey Phyongan eyaletinden fırlatılan bir roket, belirlenen rotada uçarak 'Malligyong-1' keşif uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, fırlatmayı izlemek için oradaydı ve görevin arkasındaki bilim insanları ve teknisyenleri tebrik etti.

ABD, füze denemesini 'küstah bir ihlal' olarak nitelendirerek hızla kınadı ve bölgeyi istikrarsızlaştırabileceğini belirtti. Güney Kore ise, askeri gerilimi azaltma anlaşması kapsamında 2018'de askıya alınan Kuzey Kore sınırında gözetleme operasyonlarını yeniden başlatacağını açıkladı





DunyaNews » / 🏆 1. in PK ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

İsrail, Hamas'ın rehineleri serbest bırakması karşılığında ateşkes anlaşmasını destekliyorİsrail hükümeti, Filistin Hamas militanlarının Gazze'de rehin tutulan 50 kadın ve çocuğu serbest bırakması karşılığında dört günlük bir ateşkes anlaşmasını desteklemek için oy kullandı.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Pakistan, Ukrayna'ya silah satmadıPakistani PM Denies Arms Sales to Ukraine “Pakistan's caretaker prime minister has said his country did not sell weapons for use by Ukraine in its war with Russia, calling reports of such sales a 'confusion.' anwaar_kakar

ذریعہ: PTVNewsOfficial - 🏆 16. / 51 مزید پڑھ »

İsrail, Gazze'nin en büyük hastanesinde faaliyet gösteriyorİsrail, Gazze'nin en büyük hastanesinde Hamas militanlarını yok etmek için faaliyet gösterdiğini açıkladı.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Sindh Revenue Board In Action | Farhan Biryani Got Seald | AbbTakk NewsSindh Revenue Board In Action | Farhan Biryani Got Seald | AbbTakk News SindhRevenueBoard Biryani PakistaniFood Sindh Revenue Board In Action | Farhan Bir...

ذریعہ: AbbTakk - 🏆 2. / 68 مزید پڑھ »

Bhar Do Jholi Meri Ya Muhammad | Sabri Brothers | Amjad Sabri | Sehri Transmission | Samaa Islamicبھردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔۔امجد صابری کے بیٹے کی آواز میں دل کو چھو جانے والی قوالی Bhar Do Jholi Meri Ya Muhammad | Sabri Brothers | Amjad Sabri | Sehri Transmission | Samaa Islamic samaatv AmjadSabri Qawali

ذریعہ: SAMAATV - 🏆 22. / 51 مزید پڑھ »

Qabar ko kacha ya pakka banana mazhabi masla hai ya maslaki | 5th April 2023 | Samaa Islamicکیا قبر کو کچا یا پکا بنانا مذہبی یا مسلکی مسئلہ ہے؟ علمائے کرام نے معمہ حل کردیا Qabar ko kacha ya pakka banana mazhabi masla hai ya maslaki | SAMAA TV | 5th April 2023 samaatv bilalqutb farhanaliwaris sarimburney ramzankasamaa SehriTransmission

ذریعہ: SAMAATV - 🏆 22. / 51 مزید پڑھ »