Kuzey Kore, Yeni Bir Katı Yakıtlı Füze Test Etti

North Korea, Güney Kore ve Japonya'nın askeri birliklerinin Pyongyang yakınlarındaki bir bölgeden tespit ettiği yeni bir katı yakıtlı ara menzilli füze testi hakkında bilgi verdi. Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı olan Kore Merkezi Haber Ajansı, Pazar günkü fırlatmanın füzenin katı yakıt motorlarının güvenilirliğini ve hipersonik savaş başlığının manevra kabiliyetini doğrulamayı amaçladığını belirtti.

Bu füze, bölgedeki uzak ABD hedeflerine saldırmak için tasarlanmış daha güçlü ve tespit edilmesi zor silahların peşinde olan Kuzey Kore'nin yeni bir ara menzilli füzesi olarak tanımlandı





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