Kevin Spacey'nin suçlayıcısı Linda Culkin hakkında bilgiler

Kevin Spacey'nin Netflix tarafından cinsel suçlamalar nedeniyle kovulmasından bu yana, insanların ilgisi Linda Culkin gibi suçlayıcılarına kaydı ve soyadı nedeniyle netizens onun Macaulay Culkin ile ilişkili olup olmadığını da oldukça merak ediyor. Kevin Spacey'nin suçlayıcılarından biri olan Linda Culkin, Massachusetts'in Quincy şehrinde bir hemşire yardımcısıydı. Ünlü aktör Kevin Spacey'nin genç erkekleri taciz ettiğini iddia etmesiyle dikkat çekti.

Her şey, 2009 yılında bir hastasının Spacey tarafından taciz edildiğini açıklamasıyla başladı. Bu, Linda'nın aktöre siber takip yapmaya ve onu ve ekibini korkutmaya başlamasına yol açtı. Bu eylemi nedeniyle Linda, 2012 yılında hukuki sonuçlarla karşılaştı. Ölüm tehdidi içeren mesajlar göndermek ve patlayıcılarla ilgili yanlış bilgi göndermek de dahil olmak üzere suçlamaları kabul etti. Bunun sonucunda 51 ay hapis cezasına çarptırıldı ve bir hakim, Linda'nın iki yıl boyunca taciz süresince Spacey'nin işe aldığı korumalar için 124.000 dolar ödemesini emretti





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