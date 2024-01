Israel aur Hamas ke darmiyan tahweel ke doran qaidiyon ka tabdeel hona mumkin hai

DOHA/CAIRO/JERUSALEM (Reuters) - Israel aur Hamas mukhtalif halaat par ittefaq rakhte hain ke Israeli qaidiyon ko palestini qaidiyon ke badle mein riha karne ka aik tabdeeli ke doran ek mahine ka tahweel mumkin hai, lekin Gaza jung ko permanent taur par khatam karne ke tariqe par dono taraf ke ikhtilaf se framework plan rok raha hai, teen sources ne kaha.

Haal hi mein Qatar, Washington aur Egypt ki taraf se shiddat pasandi ki koshishen, Israeli qaidiyon ke mukhtalif categories riha karne ke liye aik mukhtalif approach par tawajjuh di hai - jang ki rok, palestini qaidiyon ke rihaish aur Gaza ko mazeed madad ke badle mein. Tazah shuttle diplomacy ki round 28 December se shuru hui hai aur is ne pehle ceasefire ki lambai ke baray mein ikhtilafat ko kam kar diya hai, jis ke baad Hamas ne pehle kuch mahinon ka waqfa propose kiya tha, aik source ne kaha, jo negotiations par brief kiya gaya tha. Lekin, Hamas ne us waqt se aage badhne se inkaar kar diya hai jab tak permanent ceasefire ke mustaqbil shartein muttafiq na ho jayen, chhe sources ke mutabiq





DunyaNews » / 🏆 1. in PK ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

Israel army warns Gaza war will continue throughout 2024Israel warned its war against Hamas will continue throughout 2024.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Killing of Hamas deputy leader in Beirut raises risk of Gaza war spreadingArouri, 57, was the first senior Hamas political leader to be assassinated since Israel offensive

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

UN court to hear South Africa's claim of Israeli genocideThe United Nations’ top court opens hearings Thursday into South Africa’s allegation that Israel’s war with Hamas amounts to genocide against Palestinians, a claim that Israel strongly denies.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Iran says Revolutionary Guards attack Israel's 'spy HQ' in Iraq, vow more revengeThe strikes come amid concerns about the escalation of a conflict between Israel and Hamas in Gaza

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Israeli Minister reveals his post-war plans for GazaIsraeli Defence Minister Yoav Gallant has proposed future governance for Gaza once the Israel-Hamas war concludes.

ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »

Hamas appears to show dead bodies of two hostages after warning IsraelIsrael's military spokesperson said there was serious concern regarding the fate of the hostages.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »