Israel aur Hamas ke darmiyan tahweel ke doran qaidiyon ka tabdeel hona mumkin hai

DOHA/CAIRO/JERUSALEM (Reuters) - Israel aur Hamas mukhtalif halaat par ittefaq rakhte hain ke Israeli qaidiyon ko palestini qaidiyon ke badle mein riha karne ka aik tabdeeli ke doran ek mahine ka tahweel mumkin hai, lekin Gaza jung ko permanent taur par khatam karne ke tariqe par dono taraf ke ikhtilaf se framework plan rok raha hai, teen sources ne kaha.
Haal hi mein Qatar, Washington aur Egypt ki taraf se shiddat pasandi ki koshishen, Israeli qaidiyon ke mukhtalif categories riha karne ke liye aik mukhtalif approach par tawajjuh di hai - jang ki rok, palestini qaidiyon ke rihaish aur Gaza ko mazeed madad ke badle mein. Tazah shuttle diplomacy ki round 28 December se shuru hui hai aur is ne pehle ceasefire ki lambai ke baray mein ikhtilafat ko kam kar diya hai, jis ke baad Hamas ne pehle kuch mahinon ka waqfa propose kiya tha, aik source ne kaha, jo negotiations par brief kiya gaya tha. Lekin, Hamas ne us waqt se aage badhne se inkaar kar diya hai jab tak permanent ceasefire ke mustaqbil shartein muttafiq na ho jayen, chhe sources ke mutabiq
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