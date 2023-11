Israel Hamas War Live udpates

:

BOLNETWORK: Israel-Hamas War: Hamas Claims Israeli Soldier Killed in Gaza AttackLatest News, Breaking News, Pakistan News, News Headlines

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ ⮕

BOLNETWORK: Israel-Hamas War: US Resists Ceasefire Pleas in Israel-Gaza ConflictLatest News, Breaking News, Pakistan News, News Headlines

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ ⮕

BOLNETWORK: Israel-Hamas War: Sunak convenes Cobra to discuss Israel-Gaza conflictLatest News, Breaking News, Pakistan News, News Headlines

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ ⮕

BOLNETWORK: Israel-Hamas War: Israel’s West-backed genocide of Gazans causes wars against JewsLatest News, Breaking News, Pakistan News, News Headlines

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ ⮕

BOLNETWORK: Israel-Hamas War: Protesters Storm Russian Airport After Tel Aviv FlightLatest News, Breaking News, Pakistan News, News Headlines

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ ⮕

SAMAATV: Israel-Hamas escalation can drive up oil prices up to $150 or Rs45,000 per barrelThe World Bank (WB) has warned that the ongoing conflict between Israel and Hamas could lead to a dramatic surge in global oil prices exceeding $150 per barrel.

ذریعہ: SAMAATV | مزید پڑھ ⮕