Houthi İsyanları Kızıldeniz'deki Gemilere Saldırdı

Houthi rebels tarafından en az 21 drone ve füze fırlatıldı. Yakıt fiyatlarında olası artışlar konusunda endişeler dile getirildi. İngiltere savunma bakanı tarafından bildirildiğine göre, deniz kuvvetleri, Yemen'in Houthi isyancıları tarafından Kızıldeniz'deki gemilere yönelik şimdiye kadarki en büyük saldırıyı başarıyla püskürttü. ABD askeri, İran destekli grup tarafından en az 21 drone ve füze fırlatıldığını belirtti.

Taşıyıcı tabanlı uçaklar ve dört savaş gemisi düşman drone ve füzelerini vurarak herhangi bir yaralanma veya hasarı önledi. Gazze Şeridi çatışmasına yanıt olarak gemilere saldıran ve İsrail ile bağlantıları hakkında sık sık yanlış iddialarda bulunan Houthis, henüz bir açıklama yapmadı. ABD askeri Merkezi Komutanlığı, bu saldırının yerel saatle 21:15 civarında gerçekleştiğini ve 19 Kasım'dan bu yana 26. olay olduğunu açıkladı. Yemen'in Houthi kontrolündeki bölgeleri, güney Kızıldeniz'deki uluslararası denizcilik hatlarına İran tasarımı tek yönlü saldırı dronları, anti-gemi seyir füzeleri ve anti-gemi balistik füzeleri fırlattı





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