Honda Civic X: Kompakt Sedan Kategorisinde Öne Çıkan Bir Seçenek

Civic X, 2015 yılında uluslararası piyasaya sunulmuş olup çarpıcı tasarımı, gelişmiş özellikleri ve güçlü ve verimli motor seçenekleriyle dünya çapında büyük ilgi görmektedir. 2016 yılında bu otomobil harikası Pakistan yollarına çıkmış ve otomobil tutkunları arasında anında bir fenomen haline gelmiştir. Honda Civic X'in kompakt sedan kategorisinde öne çıkan bir seçenek olmasını sağlayan özelliklere bir göz atalım.

Ön kısım, şık LED farlar ve LED gündüz farlarıyla mükemmel bir şekilde bütünleşen trapez krom ızgarayla domine edilmektedir. Görünürlüğü daha da artıran özellikler arasında krom LED sis lambaları bulunmaktadır. Arka kısım, spor bir hava yayan açılı C şeklinde yan süpürülen arka farlara sahiptir. Araç, tasarıma ekstra bir lüks dokunuş katan bir güneş çatısıyla süslenmiştir. Honda Civic X'in içine adım attığınızda, siyah ve cilalı gümüş plastik süs parçalarının birleştiği bir iç mekanla karşılaşırsınız, bu da modern ve şık bir ambiyans yaratır. Ön ve arka koltuk döşemeleri siyah, gri ve beyaz renk kombinasyonlarında mevcuttur. Öne çıkan bir özellik, sürücüye birçok bilgi sunan tam renkli TFT dijital ekranın aracın gösterge panelini süslemesidir. Versiyona bağlı olarak, 2DIN entegre ses sistemi veya RS Turbo modelinde gelişmiş bir ekran ses sistemiyle 7 inçlik dokunmatik ekranın keyfini çıkarabilirsiniz

:

