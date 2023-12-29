Hintli inek koruyucuları politik güce dönüşüyor

Vishnu Dabad, 30 yaşında bir Hintli politikacıdır. Kendi deyimiyle, yükselişini ineklere borçludur. Dabad, 2014 yılında Hindu milliyetçi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) başına geçen Başbakan Narendra Modi'nin iktidara gelmesinden bu yana, Hint yasalarında yer alan sığır kesimi ve et tüketimini yasaklayan yasaları kendi elleriyle uygulayan Gau Rakshaklar'dan biridir.
Son yıllarda birçok Gau Rakshak, sıklıkla yasa uygulayıcılarla karşı karşıya gelerek, genellikle şiddet kullanmakla suçlanmış ve Hindu inancını savundukları için övgü almışlardır. Şimdi bazı bu aktivistler, yerel politik güce dönüşerek sert bir çoğunlukçu ajandayı takip etmektedir. Bu konuda 90'dan fazla aktivist-vigilante, BJP ve diğer partilerin üst düzey liderleri, hükümet yetkilileri ve siyasi analistlerle yapılan röportajlara göre
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