Hintli inek koruyucuları politik güce dönüşüyor

Vishnu Dabad, 30 yaşında bir Hintli politikacıdır. Kendi deyimiyle, yükselişini ineklere borçludur. Dabad, 2014 yılında Hindu milliyetçi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) başına geçen Başbakan Narendra Modi'nin iktidara gelmesinden bu yana, Hint yasalarında yer alan sığır kesimi ve et tüketimini yasaklayan yasaları kendi elleriyle uygulayan Gau Rakshaklar'dan biridir.

Son yıllarda birçok Gau Rakshak, sıklıkla yasa uygulayıcılarla karşı karşıya gelerek, genellikle şiddet kullanmakla suçlanmış ve Hindu inancını savundukları için övgü almışlardır. Şimdi bazı bu aktivistler, yerel politik güce dönüşerek sert bir çoğunlukçu ajandayı takip etmektedir. Bu konuda 90'dan fazla aktivist-vigilante, BJP ve diğer partilerin üst düzey liderleri, hükümet yetkilileri ve siyasi analistlerle yapılan röportajlara göre





Cricket World Cup: India v Pakistan head-to-head record at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad

Ahmedabad declared as 'No Drones Fly Zone' on Pak vs India clash. Indian police get email threatening to blow up Modi, Narendra Modi Stadium

ICC World Cup 2023: Police get email threatening to blow up Modi, Narendra Modi Stadium. Sender demands Rs500 crore, release of incarcerated gangster Lawrence Bishnoi to stop the attack

Narendra Modi's BJP caused 80% of anti-Muslims acts in India. There was no available comparative data for previous years.

Narendra Modi On Silence | India Controversy

