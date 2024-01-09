Hindistan'ın Tamil Nadu Eyaleti, 80 Milyar Dolarlık Yatırımlar İçin Anlaşmalar İmzaladı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaleti, Microsoft ve Apple gibi şirketlerden Hyundai Motor gibi otomobil devlerine kadar uzanan 6.64 trilyon Hint rupisi (80 milyar dolar) değerinde anlaşmalar imzaladığını duyurdu. Küresel üreticiler, üretimi Çin'den çeşitlendirmek için Hindistan'ı büyük bir büyüme motoru olarak görüyor, ayrıca Hindistan'ın büyüyen orta sınıfı da yerel talebi artırıyor.

Güney eyaletindeki yatırım zirvesinde duyurulan taahhütler, yüzlerce yerli ve yabancı yatırımcının katılması beklenen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ev sahibi olduğu Gujarat eyaletindeki başka bir etkinlikten birkaç gün önce geldi. Otomobil ve elektronik üretim kümeleriyle tanınan Tamil Nadu'ya yatırım yapmayı taahhüt eden önemli şirketler arasında Hyundai Motor, Royal Enfield ve Vietnam elektrikli araç üreticisi VinFast bulunuyor. Tamil Nadu hükümeti, Tata Power Renewable Energy'den 708 milyar rupi ve Singapur'un Sembcorp şirketinden 362.38 milyar rupi değerinde potansiyel enerji sektörü yatırımları da dahil olmak üzere birkaç duyuru yaptı





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