Pakistan'ın Dışişleri Sekreteri Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Hindistan'ın Pakistan içinde sofistike ve karanlık bir kampanya yürüttüğünü söyledi. Hindistan ajanları ile iki Pakistan vatandaşının suikastı arasında güvenilir bağlantılar olduğuna dair inandırıcı kanıtlar bulunmaktadır. Bu, birden fazla yargı alanına yayılmış sofistike bir uluslararası yapıyı içeren kiralık cinayetlerdir.

Hindistan ajanları, Pakistan'da suikastları gerçekleştirmek için yabancı topraklarda teknoloji ve güvenli sığınaklar kullandı. Dışişleri sekreteri, bu suikastlarda tanımlanmış roller oynamak üzere suçluları, teröristleri ve şüphesiz sivilleri işe aldıklarını, finanse ettiklerini ve desteklediklerini belirtti. Hindistan medyası ve sosyal medya hesapları, bu suikastları Hindistan'ın "düşmanları"na karşı başarılı bir intikam olarak hemen iddia etti ve bu yasa dışı eylemleri gerçekleştirme kapasitelerini yüceltti





Pakistan'da ömür boyu yasaklama davası görüşülüyorYedi üyeli Yüksek Mahkeme heyeti, ömür boyu yasaklama davasını görüşmeye başladığı sırada, Avukat Genel Mansoor Usman Awan, ülkenin dördüncü dönem için yarışan üç kez başbakan Nawaz Sharif'in seçimlere doğru ilerlediği önemli bir duruş sergilemeyeceğini savundu. Awan, bu nedenle, Federal Mahkeme tarafından Anayasa'nın 62 (1) f maddesi uyarınca verilen ömür boyu yasaklama kararını gözden geçirmesi için mahkemeden talepte bulundu. Federasyonu temsil eden avukat genel, dört eyaletin avukat genelinin de aynı görüşü desteklediğini belirtti.

Pakistan'da Mülk Fiyatları DüşüştePakistan'da mülk fiyatları düşüşte, bu da şaşırtıcı olmamalı. Artan enflasyon, kötüleşen yaşam maliyeti krizi ve azalan satın alma gücü, insanların biriktirecekleri çok az veya hiçbir şeyleri olmadığı anlamına geliyor.

Hindistan'ın Tamil Nadu Eyaleti, 80 Milyar Dolarlık Yatırımlar İçin Anlaşmalar İmzaladıHindistan'ın Tamil Nadu eyaleti, Microsoft ve Apple gibi şirketlerden Hyundai Motor gibi otomobil devlerine kadar uzanan 6.64 trilyon Hint rupisi (80 milyar dolar) değerinde anlaşmalar imzaladığını duyurdu.

İran, Pakistan'ın toprak bütünlüğüne tamamen bağlıdır: Büyükelçiİran, Pakistan'ın toprak bütünlüğüne tamamen bağlıdır: Büyükelçi. Nawaz Sharif krizden kurtulmak istiyor: Marriyum Aurangzeb. Pakistan, 'tüm sorunları' çözmek istiyor, Jilani İran Dışişleri Bakanı'na söylüyor. PPP, Karaçi'nin sivil sorunlarını çözmek için çalışıyor: Murtaza Wahab. Jilani, Türk Dışişleri Bakanı ile devam eden Pakistan-İran kalkınmasını tartışıyor. 19 Ocak'ta Pakistan'da dolar kuru Re0.08 düşerek 270.89 Rs oldu. ECP, güvenlik görevlileri için davranış kuralları yayınladı. Yoğun sis devam ettiği için iç ve dış uçuşlar iptal edildi. Yüce Mahkeme'nin başkanı sonunda kurnazca planlanmış ve düzenlenmiş olanı ele aldı... Hindistan'ın sert sağcı Hindu milliyetçi Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümeti, yasadışı gerçeklerin önlenmesi için çok sıkı bir şekilde çalışıyor... Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Belçika Dışişleri Bakanı ile konuşurken Çin'in ilişkileri derinleştirmeye hazır olduğunu vurguladı... 'Bir hakim, belgeyi onaylayanların amaçladığı prensiplere göre Anayasayı uygulamalıdır,' dedi Robert... Ukrayna savaşı tüm paydaşlar için yanlış gitti.

Pakistan Borsası Kırmızı Bölgede İşlem GörüyorSeçimlere bağlı ekonomik belirsizlik ve faiz indirimlerinin olası gecikmesi nedeniyle küresel para piyasalarında ABD dolarının güçlenmesiyle Pakistan Borsası Salı günü kırmızı bölgede işlem gördü.

