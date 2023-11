Fawad Chaudhry ki giraftari par adalat ne do din ki remand manzoor ki

Fawad Chaudhry ki giraftari Zaheer naamak shakhs ne darj FIR ke natije mein hui hai, jisne dawa kiya hai ki Fawad ne usse panch million rupay udhaar liye the. Adalat ki sunwai mein, police ne is mamle ki mazeed tahqiqat ke liye panch din ki physical remand maangi, lekin sirf do din ki remand manzoor hui. Sunwai ke dauran, Fawad Chaudhry ne apne saans ki takleef ke liye tibbi madad ki darkhwast ki aur apne bachon se milne ki ijazat maangi.

Unhone shikayat karne wale Zaheer ke baare mein kaha ki wo itna sust hai ki wo adalat mein bhi nahi aa sakta. Adalat ne Fawad ki remand ke liye likhit hukam jari kiya, jisme kaha gaya hai ki PTI ke purane sadasya ki tibbi jaanch remand se pehle aur baad mein honi chahiye

BOLNETWORK: Taleem Vibhag ne taleem afraad ko chunaavon ke liye tayyar karne ke liye khat bhejaTaleem Vibhag ne taleem afraad ko taarikh jald aane wale aam chunaavon ke liye tayyar karne ke liye ek khat bheja hai. Khat mein kaha gaya hai ki char shehron ke ustaadon ki ek soochi taiyar hai. Ustaadon ki soochi mein IBN aur email pate nahi hain. Khat ne maanad officers ko hukam diya hai ki soochi mein aur jaankari shaamil karen aur tasdeek shuda soochi ko do dinon mein taleem vibhag ko bhejen. 4 November ko, Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA) ne aam chunaavon ki khabar ki coverage ke liye media ko hukam diye the. PEMRA ne kaha tha ki Pakistan Election Commission (ECP) ke mutabiq, desh mein 8 February 2024 ko aam chunaav honge. Is silsile mein, sabhi media channels ko PEMRA Rules 2015 ka paalan karna chahiye. PEMRA ne kaha ki har Pakistani ka zimma hai ki woh democracy, democratic values aur chunaavon ko transparent banaye, log aur institutions transparent chunaavon ke liye poori tarah se saath den aur electronic media logon ke beech jagrukta badhane mein ek mukhya bhumika hai.

BOLNETWORK: Bilawal Bhutto Ki PTI Ko Dawat ? | Amir Zia Important Statement | Ab Baat HogiLatest News, Breaking News, Pakistan News, News Headlines

NEONEWSUR: Beton ki Maa kay sath mil kar planning I Pukaar With Aneela Zaka I 29 Oct 2023 I Pukaar03-Nov-23, پروگرامز, پکار,

BOLNETWORK: Fawad Khan Enjoys Quality Time with Family and Friends in MurreeOne of the most well-known figures in Pakistan, Fawad Khan, is adored for how private he keeps his personal life.

BOLNETWORK: PTI’s Asad Qaiser sent to Adiala Jail on judicial remandThe District and Sessions Court in Islamabad on Saturday sent PTI leader Asad Qaiser to Adiala Jail on judicial remand.

BOLNETWORK: LHC to hear discharge of Parvez Elahi case on November 7Lahore: LHC has appointed PTI Central President Chaudhry Pervez Elahi to hear the appeal against the decision to discharge him from the case.

