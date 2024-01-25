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Fas'ın galibiyeti Fildişi Sahili'ni son 16'ya gönderdi

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Morocco's 1-0 win over Zambia at the Africa Cup of Nations on Wednesday had the knock-on effect of sending Ivory Coast through to the last 16, after a day in which the tournament hosts sacked their coach.

Fas, Zambiya, Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası, Teknik Direktör

Morocco'nun Afrika Uluslar Kupası'ndaki Zambiya'yı 1-0 yenmesi, turnuva ev sahiplerinin teknik direktörlerini kovdukları bir günde Fildişi Sahili'ni son 16'ya gönderdi. Grup aşamasının son gününde Namibya, AFCON'da ilk kez eleme turuna katılma hakkı kazandı, Güney Afrika ilerledi ve kıtanın birçok ağır sikleti şok elenmelerine yanıt olarak teknik direktörlerini görevden aldı.

Favori olarak gösterilen Fas, San-Pedro'da Zambiya'yı yendi ve F Grubu'nu birinci tamamladı ve Avram Grant tarafından yönetilen Chipolopolo'yu ilk turda elendi. Hakim Ziyech, maçın ilk yarısının sonunda tek golü attı ve Atlas Aslanları, gelecek Salı günü Güney Afrika ile San-Pedro'da oynayacakları son 16 maçında sahada olmayacaklar. Bu maçta, geçen hafta sonu Fas'ın Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldığı olaylar nedeniyle çarşamba günü verilen iki maçlık men cezasını tamamlayacak olan teknik direktör Walid Regragui yer almayacak

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