EU, Rusya'nın Çin ile Silah Programı Hakkında Uyarıda Bulundu

- A report that Russia is developing a China-backed attack dron e programme for the war in Ukraine is "deeply concerning", a European Union spokesperson said on Friday.

"If these reports are accurate, this would mean that Chinese companies are providing Russia with lethal assistance," she added.

