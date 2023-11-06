Efedrin davasında üç kişinin beraat talepleri reddedildi

Khawaja Asif, Pakistan Peoples Party (PPP) lideri dahil üç kişinin beraat talepleri, efedrin davasında reddedildi. Asif, gazetecilerle yaptığı bir tartışmada, PML-N lideri Nawaz Sharif'in önümüzdeki seçimlere kesinlikle katılacağını doğrulayarak sorulara cevap verdi. Asif, tüm siyasi partilere seçim sahasında eşit bir fırsat verildiğini vurguladı.
Khawaja, seçim ortamının adil olup olmadığı konusunda eski bir PML-N müttefiki olan Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) dile getirdiği endişeleri ele almayı amaçladı. Pakistan Müslüman Ligi-Nawaz'ın (PML-N) lideri ve eski Başbakan Nawaz Sharif, halka ve parti destekçilerine minnettarlığını ifade etti. Sürgün döneminden sonra Pakistan'a dönüşünü ve o süre boyunca dua eden ve yanında duranlara teşekkür etti. Sharif, Pakistan'ın ekonomik gücünü güçlendirmeye olan bağlılığını vurguladı ve ülkenin geliştirilmesi için kolektif çabaların gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, PML-N'nin tüm ülkeyi temsil eden ve ülke genelinde başarı hedefleyen bir parti olduğunu yineledi. Nawaz Sharif, Pazartesi günü parti liderlerine, 8 Şubat 2024 tarihinde yapılması planlanan seçimlere hazırlıklarına başlamalarını talimat verdi
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ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »
ذریعہ: SAMAATV | مزید پڑھ »
ذریعہ: SAMAATV | مزید پڑھ »
ذریعہ: SAMAATV | مزید پڑھ »
ذریعہ: SAMAATV | مزید پڑھ »