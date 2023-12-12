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Danielle's Last Dance: A Tragic Story of Love and Loss

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Eyal friends were ambushed by Hamas gunmen who showered it with bullets. Tragically, nearly 360 other Israelis who had attended the Negev desert festival near the Gaza border also lost their lives that day. enjoyed the last dance of her young life before tragedy struck. In the aftermath, she and her friends found themselves fleeing for safety, tragically never reaching home. In the final moments captured on a brief phone video, 24-year-old Danielle is seen in the back seat of a car with her friends, strands of her long curly hair escaping from her grey hoodie. The casual atmosphere is shattered by the underlying tension as they try to stay composed while being pursued. In the front seat is Danielle’s boyfriend, Noam Shai, behind the wheel. The fleeting smiles, overlapping voices, and glimpses of blue wristbands from the recently attended Supernova trance music festival provide a stark contrast to the imminent danger they face."Correct," replies a female passenger. A bearded young man sitting beside Danielle tries to provide reassurance. "We will be all right," he says

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Eyal dostları, Hamas silahlı adamları tarafından saldırıya uğradı ve kurşunlarla yağmur altında kaldı. Ne yazık ki, Gazze sınırında düzenlenen Negev çölü festivaline katılan diğer yaklaşık 360 İsrailli de o gün hayatını kaybetti. Danielle, trajediye uğramadan önce genç hayatının son dansını keyifle yaşadı. Sonrasında, o ve arkadaşları güvenliğe kaçarken, maalesef hiçbir zaman evlerine ulaşamadılar.

Kısa bir telefon videosunda yakalanan son anlarda, 24 yaşındaki Danielle, arkadaşlarının arka koltuğunda, gri kapüşonluğundan kaçan uzun kıvırcık saçlarının telleriyle görülüyor. Takip edilirken sakin kalmaya çalışırken, rahat atmosfer, yakın zamanda katıldıkları Supernova trance müzik festivalinden mavi bilekliklerin göz alıcı tehlikeyle karşılaştırılmasıyla sarsılır. "Doğru," diye yanıtlıyor bir kadın yolcu. Danielle'in yanında oturan sakallı genç bir adam güvence vermeye çalışıyor. "Her şey yolunda olacak," diyor

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