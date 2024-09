Dünyanın Borsa Endeksi Rekor Yükseklere Çalışıyor

LONDON/SYDNEY – World stocks stuck around record highs as investors turned their attention to China and Switzerland as the next central banks to add vim to the global economy with rate cuts after last week's decisive move by the US Federal Reserve.

Stock markets in Tokyo were closed for a holiday but futures trading suggested these recent laggards would join the party with Nikkei contracts were trading at 38,510 compared to a cash close of 37,723. But Christoph Schon, multi-asset strategist at Simcorp, warned a recession in the U.S. might still be imminent and noted that the last two times the Fed started with a 50 bps cut was in 2008 and 2001, which were years of severe downturns.

Not much caution was evident in markets on Monday, however, as Europe's Stoxx share index held steady and futures trading indicated Wall Street was set for a strong session. The importance of U.S. monetary policy was "hard to overstate, given the Fed's role in USD liquidity conditions worldwide," Barclays economist Christian Keller said.Market exuberance may also depend on what the Fed's preferred inflation gauge, the core personal consumption expenditures show on Friday. Analysts expect a 0.2% month-on-month rise taking the annual pace to 2.7%, while the headline index is seen slowing to just 2.3%.

One bank not easing is the Reserve Bank of Australia which meets on Tuesday and is considered almost certain to hold at 4.35% as inflation proves stubborn.

Borsa Faiz Oranları Çin Merkez Bankası ABD Merkez Bankası İsviçre Merkez Bankası

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:



DunyaNews / 🏆 1. in PK

پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

Shogun Emmys Zaferiyle Japon Kültürü ve Tarihi Yeniden CanlandırılıyorJaponya'nın tarihi draması 'Shogun', Emmy ödüllerinde rekor kırarak 18 ödül kazandı. Bu zafer, Japon kültürünün ve tarihini uluslararası platformda daha da popüler hale getirdi.

ذریعہ: 92newschannel - 🏆 21. / 51 مزید پڑھ »

USD Yeniden Yükseldi, Fed'in Faiz Hataları Sonrasında Asya Menkul Kıymetleri Artış GösterdiABD Federal Rezerv (Fed), faiz oranlarını 50 baz puan düşürerek ve rahatlama döngüsünün ölçülü olacağını belirterek piyasalar üzerinde yankılandı. S&P 500 dün gece rekor seviyeye ulaştı ve hafif bir geri çekilme göstermesine rağmen, Asya ticaret gününde %0.67 arttı.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

TikToker Rebecca Khan'ın Otuz Birinci Doğum Günü Kutlamaları Şaşkınlık UyandırdıPakistani TikTok ünlüsü Rebecca Khan, 20. yaşını kutlamak için peri masalı temalı bir fotoshoot düzenledi ve bu durum sosyal medyada büyük tepki çekti.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Zardari ve Sharif, Barış Kültürü için Çalışmalar Üzerinde Vurgu YapıyorlarPakistan Devlet Başkanı Asif Ali Zardari ve Başbakan Shehbaz Sharif, Uluslararası Barış Günü'nde tüm bireylere karşı hoşgörü ve saygı kültürünün geliştirilmesi için ortak çabaların önemini vurguladılar. Her iki lider de barışın sürdürülebilirliğinin küresel huzur ve güvenlik için hayati önem taşıdığını belirtti.

ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »

Martin Sheen Rose Garden'da 'The West Wing'in 25. Yıl Anısına Konuşma'The West Wing' dizisinin yıldızlarından Martin Sheen, Beyaz Saray'ın Gül Bahçesinde diziye adanmış bir etkinlikte konuştu ve izleyicilere hizmet çağrısında bulundu.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

USD Yeniden Yükseldi, Fed'in Faiz Hataları Sonrasında Asya Menkul Kıymetleri Artış GösterdiABD Federal Rezerv (Fed), faiz oranlarını 50 baz puan düşürerek ve rahatlama döngüsünün ölçülü olacağını belirterek piyasalar üzerinde yankılandı. S&P 500 dün gece rekor seviyeye ulaştı ve hafif bir geri çekilme göstermesine rağmen, Asya ticaret gününde %0.67 arttı.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »