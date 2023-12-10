Bayern Munich Frankfurt'a 5-1 yenildi, RB Leipzig Dortmund'u mağlup etti

Bayern Munich, sezonun ilk lig maçında Frankfurt'a 5-1 yenilerek şampiyonluk savunmasında şok bir yaşadı. RB Leipzig ise 10 kişi kalan Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etti. Islak ve çılgın bir mücadelede ev sahibi Frankfurt, Omar Marmoush, Junior Dina Ebimbe ve Hugo Larsson'un golleriyle olağanüstü bir şekilde ilk yarıda 3-0 öne geçti.

Joshua Kimmich, devre arasından hemen önce Bayern'i maça geri döndürdü, ancak Fransız orta saha oyuncusu Ebimbe, Dayot Upamecano'nun hatası sonucu muhteşem bir kontraatakla dördüncü golü attı. Ansgar Knauff, Frankfurt için maçı tamamen koparan beşinci golü attı ve Frankfurt, 1975'te kendileri tarafından Bayern'e karşı ilk 60 dakikada beş gol atan ilk takım oldu. Şaşkın Tuchel, maçtan sonra takımının gol yollarında acımasız olan Frankfurt tarafından cezalandırıldığını söyledi





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