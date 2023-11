Barcelona, Rayo Vallecano ile berabere kaldı

İspanyol şampiyonu Barcelona, La Liga'da Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kalarak zayıf performans serisine devam etti. Sürpriz lider Girona ve ikinci sıradaki Real Madrid, önümüzdeki iki gün içinde Katalanları dördüncü sıradaki takımları üzerindeki farklarını genişletme şansına sahip. Antoine Griezmann'ın kafa golü, Atletico Madrid'e Real Mallorca karşısında 1-0'lık bir galibiyet getirdi ve Rojiblancos'u Barcelona'nın üzerine, gol averajıyla üçüncü sıraya taşıdı.

İlk yarıda Unai Lopez'in uzaktan attığı golle Rayo öne geçti, ancak Barça 82. dakikada Florian Lejeune'un kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı. Beraberlik, Barcelona etrafında şüpheleri artırıyor, çünkü birkaç haftadır en iyi performanslarını sergilemiyorlar ve Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu yenerek eleme turuna çıkmak istiyorlar. Xavi, "Bence bu iki yarıdan oluşan bir maçtı, ilk yarıda hakimiyetimiz vardı ancak zarar vermek için yeterince agresif değildik," dedi. "İkinci yarıda ise agresif olduk, bir gol attık ve başka gollerimiz de olabilirdi... Bu maçları kazanmamız gerekiyor eğer ligi kazanmak istiyorsak.





Sikan scores to give Shakhtar shock win against BarcelonaDanylo Sikan's towering header gave Shakhtar Donetsk a 1-0 win against LaLiga champions Barcelona.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin lideri Xi Jinping ile görüşecekU.S. President Joe Biden, Çin lideri Xi Jinping ile bir yıl aradan sonra ilk kez görüşüyor. İkili, askeri çatışmalar, uyuşturucu kaçakçılığı ve yapay zeka konularında süper güçler arasındaki gerilimi hafifletebilecek görüşmeler yapacak.

Xavi hails determination of recovering stars ahead of Real Madrid clashBarcelona coach Xavi Hernandez revealed his intention to potentially field some key players in the upcoming clash with Real Madrid, provided they are fully recovered.

Real Madrid and FC Barcelona set for high-stakes Clasico clashReal Madrid vs. FC Barcelona is the biggest club football match of all time, drawing global attention as the bitter rivals engage

Pakistan, Ukrayna'ya silah satmadıPakistani PM Denies Arms Sales to Ukraine “Pakistan's caretaker prime minister has said his country did not sell weapons for use by Ukraine in its war with Russia, calling reports of such sales a 'confusion.' anwaar_kakar

Avustralya, altıncı kez Dünya Kupası'nı kazandıAvustralya, Narendra Modi Stadyumu'nda Hindistan'ı altı wicket ile yenerek altıncı kez Dünya Kupası'nı kazandı.

