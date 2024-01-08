Bangladeş Seçimleri: Boykot ve Şiddetle Gölge Altında

Bangladeshi genel seçimlerinde ana muhalefet partisinin boykot etmesi ve şiddet olaylarıyla gölgelenen bir seçimde, Bangladeşliler büyük ölçüde sandıktan uzak durdu. 170 milyon nüfuslu Güney Asya ülkesinde Hasina'nın Awami League partisinin sanal bir parti hükümeti kuracağına dair insan hakları grupları uyarıda bulundu. ABD ve Batılı ülkeler, Bangladeş'in giyim endüstrisinin ana müşterileri olarak, bağımsız ve adil bir seçim çağrısında bulundu.

Seçim komisyonu, sandıkların kapanmasından bir saat önce olan saat 15.00'te katılımın %27.15 olduğunu açıkladı. 2018'deki son seçimde genel katılımın %80'den fazla olduğu göz önüne alındığında, bu düşük bir orandır. Seçim komisyonu sekreteri Jahangir Alam, üç merkezde düzensizlikler nedeniyle oy kullanmanın iptal edildiğini söyledi. Son üç seçimin ikincisini boykot eden BNP, Hasina'nın partisinin sahte bir oyu meşrulaştırmaya çalıştığını iddia ediyor





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