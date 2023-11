Bangladeş, Sri Lanka'ya karşı ICC Cricket World Cup 2023'ün 38. maçında mücadele edecek

Bangladesh bugün (Pazartesi) Yeni Delhi'deki Arun Jaitley Stadyumu'nda ICC Cricket World Cup 2023'ün 38. maçında Sri Lanka ile karşılaşacak. Sri Lanka, ICC Erkekler Kriket Dünya Kupası'nın eleme aşamalarına sızmak için birçok şeyin yolunda gitmesine ihtiyaç duyuyor ve Bangladeş'e karşı etkileyici bir zafer bu önemli bir başlangıç noktasıdır.

Ana oyuncuların sakatlıkları Sri Lanka'nın Dünya Kupası kampanyasına zarar verdi, ancak Ada ülkesi Bangladeş ve Yeni Zelanda'ya karşı önümüzdeki hafta galibiyetlerle yarı finallere çıkabilir. Ayrıca diğer birçok sonucun da lehlerine olması gerekecek, ancak şu anda yapabilecekleri tek şey, Asya takımı Bangladeş'i yenerek turnuvadaki üçüncü galibiyetlerini kaydetmeye odaklanmaktır. Bangladeş'in Dünya Kupası'ndaki tek galibiyeti, Dharamsala'da Afganistan'a karşı açılış maçlarında geldi ve o maçtan bu yana altı maçlık bir yenilgi, Shakib Al Hasan'ın takımının yarı finallere katılma umudunu yok etti. Ancak hala oynamak için çok şeyleri var ve hayal kırıklığı yaratan bir kampanyanın ikinci zaferini elde etmek için Sri Lanka'nın şanslarını azaltmak isteyecekler. Bangladeş için Litton Das, Mahmudullah ve Shakib gibi vetera oyuncuların serbestçe skor üretmelerine güvenilecek, Sri Lanka ise Pathum Nissanka, Sadeera Samarawickrama ve kaptan Kusal Mendis gibi oyuncuların hücumda başarılı olmasını bekleyecek

