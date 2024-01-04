Bangladeş'in siyasi kişilik kültü: Babaya övgü

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ülkenin kurucusu olan babasının cinayetine hala üzülüyor ve hükümeti ulusun onunla birlikte üzülmesini sağlıyor. Resmi tarihlerden uzak tutulan Şeyh Mücibur Rahman şimdi ona "Ulusal Baba" unvanını veren bir kişilik kültünün konusu haline geldi. Hasina, eleştirmenlerin dediği gibi, ulusal siyaseti domine eden ve muhalefetin boykotu sonrasında Pazar günü seçimleri süpürmeye hazırlanan Awami League'ini sağlamlaştırmak için onun mirasını öne çıkardı.

Hükümeti ayrıca, onun mirasını karalayabilecek herhangi bir yorumu, yazılı çalışmayı veya sosyal medya gönderisini ağır cezalarla yasakladı





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