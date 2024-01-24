BM Genel Sekreteri İsrail'i Uyardı: İki Devletli Çözümü Reddetmek Küresel Barışı Tehdit Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun iki devletli çözümü reddetmesinin küresel barışı tehdit eden ve her yerde aşırılıkları cesaretlendiren bir çatışmayı süresiz olarak uzatacağı konusunda İsrail'i uyardı.

İsrail-Hamas savaşıyla ilgili en sert dilini kullanan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin bakanlar düzeyindeki toplantısında, 'Filistin halkının kendi tam bağımsız devletlerini inşa etme hakkının herkes tarafından tanınması gerektiğini ve herhangi bir tarafın iki devletli çözümü reddetmesinin kesin bir şekilde reddedilmesi gerektiğini' söyledi. Bir devletli çözüm alternatifinin 'özgürlük, haklar ve itibar duygusu olmadan içinde bu kadar çok Filistinlinin bulunduğu bir durumun düşünülemez olacağını' belirtti. Guterres ayrıca çatışmanın bölgesel tırmanma risklerinin 'artık gerçekleşmeye başladığını' ve Lübnan, Yemen, Suriye, Irak ve Pakistan'a işaret etti. Tüm taraflara 'kenara çekilmelerini ve daha geniş bir savaşın korkunç maliyetlerini düşünmelerini' istedi





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