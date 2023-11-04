Birleşmiş Milletler'in İmplementasyonu Dünya Düzenini İstikrara Kavuşturabilir

Birleşmiş Milletler: Birleşmiş Milletler'in yetersizlikleri ve başarısızlıklarına rağmen, özellikle kendi kendini belirleme hakkıyla ilgili çatışmaları çözmede, Birleşmiş Milletler Şartı'nın prensiplerinin "harfi ve ruhu" ile uygulanmasına yönelik bir çaba dünya düzenini istikrara kavuşturabilir, barış ve istikrarı sağlayabilir ve ortak ekonomik ve kalkınma sorunlarıyla mücadele edebilir. Pakistan, Şart'ın amaçlarına ve prensiplerine bağlı kalmaya devam ettiğini ekledi.

Delegasyon, ABD subaylarından ve diğer ülkelerden oluşan bir grup, cuma günü Pakistan'ın Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti. Büyükelçi Akram, delegelere hitaben, BM'nin diyalog, katılım ve koordineli küresel eylem sağlayıcısı olarak önemli rolünün sıklıkla göz ardı edildiğini söyledi. Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü gibi farklı BM ajanslarının, dünyayı herkes için daha iyi bir yer haline getirmek için iyi çalışmalar yaptığını belirtti. Büyükelçi ayrıca, BM Genel Sekreteri'nin önerdiği 'Ortak Gündemimiz' adlı girişimi övdü. Bu girişim, özellikle 2030 Gündemi olmak üzere çok taraflı anlaşmaları güçlendirmeyi ve hızlandırmayı ve insanların hayatında somut bir fark yaratmayı amaçlamaktadır. "Bu girişim, BM sisteminin çağdaş zamanların yeni, karmaşık gerçeklerine uyum sağlamasına yardımcı olacaktır" dedi

:

BOLNETWORK: Election Commission Issued Notification | Dunya BOL Hai | 03 Nov 2023Latest News, Breaking News, Pakistan News, News Headlines

ذریعہ: BOLNETWORK | مزید پڑھ »

24NEWSHD: YouTubeSevdiğiniz videoların ve müziklerin keyfini çıkarın, orijinal içerik yükleyin ve tümünü YouTube'da arkadaşlarınızla, ailenizle ve dünyayla paylaşın. پتا نہیں کب سھدرو گے

ذریعہ: 24NewsHD | مزید پڑھ »

SAMAATV: YouTubeSevdiğiniz videoların ve müziklerin keyfini çıkarın, orijinal içerik yükleyin ve tümünü YouTube'da arkadaşlarınızla, ailenizle ve dünyayla paylaşın. SamaaUpdates SamaaTV بنگلاديش24 سے 27جنوری تک لاہور ميں 3 ٹی 20 ميچز کھيلے گی دیکھیے سماء ٹی وی لائیو:

ذریعہ: SAMAATV | مزید پڑھ »

24NEWSHD: YouTubeSevdiğiniz videoların ve müziklerin keyfini çıkarın, orijinal içerik yükleyin ve tümünü YouTube'da arkadaşlarınızla, ailenizle ve dünyayla paylaşın.

ذریعہ: 24NewsHD | مزید پڑھ »

24NEWSHD: YouTubeSevdiğiniz videoların ve müziklerin keyfini çıkarın, orijinal içerik yükleyin ve tümünü YouTube'da arkadaşlarınızla, ailenizle ve dünyayla paylaşın.

ذریعہ: 24NewsHD | مزید پڑھ »