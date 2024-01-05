ABD, Japonya'ya deprem yardımı hazırlığı yapıyor

ABD, Japonya'da meydana gelen depremde 94 kişinin ölümüne, yaklaşık 33.000 kişinin evlerini terk etmesine ve 200'den fazla kişinin kaybolmasına neden olan bölgelere askeri lojistik destek ve yardım hazırlığı yapıyor. ABD'nin Japonya büyükelçisi Rahm Emanuel, sosyal medya sitesi X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada, "ABD, deprem tepkisinde dost ve müttefikimizi desteklemek için burada. Askeri lojistik destek, gıda ve diğer malzemeler hazırlanıyor" dedi.

Japonya, acil yardım konusunda ABD ile görüşmeler yapıyor ve şu anda Çin dahil diğer ülkelerden gelen yardım tekliflerini reddetti. Japonya'nın baş sözcüsü Yoshimasa Hayashi, "Yerel durum ve bunları kabul etmek için gereken çaba göz önüne alındığında, şu anda başka ülkelerden veya bölgelerden personel veya malzeme yardımı kabul etmiyoruz" dedi. İsmini vermeyen bir ABD yetkilisi Reuters'a, iki hükümetin ABD askerlerinden olası yardım konusunda koordinasyon yaptığını söyledi





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