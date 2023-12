ABD, Arjantin'deki sağcı lideri destekliyor

The US champions the cause of democracy and lectures others on democratic principles while speaking out against the far-right. But when it comes to the non-European countries and the Third World, these principles are set aside. Latin America is a great example of how the US foreign policy works. History is proof from Chile to Brazil and other nations. Why dictatorships and far-right aren’t a problem for the United States remains an open secret.

As the Biden administration talks about the threat posed by the return of Donal Trump in 2024, it is backing another Trump – the one elected as president in Argentina. How and when? Well! The answer is provided in a following report by Reuters. A US delegation gave its support to Argentine President-elect Javier Milei over talks with the International Monetary Fund (IMF) and developing its lithium sector during a meeting in Buenos Aires on Saturday, a White House official told Reuters





ABD Başkanı Joe Biden, Çin lideri Xi Jinping ile görüşecekU.S. President Joe Biden, Çin lideri Xi Jinping ile bir yıl aradan sonra ilk kez görüşüyor. İkili, askeri çatışmalar, uyuşturucu kaçakçılığı ve yapay zeka konularında süper güçler arasındaki gerilimi hafifletebilecek görüşmeler yapacak.

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki ateşkes talebini veto ettiAmerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Filistin militan grubu Hamas arasındaki savaşta derhal insani bir ateşkes talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önerisini veto etti ve müttefikini korurken diplomatik olarak Washington'ı izole etti.

İsrail, Hamas'ın rehineleri serbest bırakması karşılığında ateşkes anlaşmasını destekliyorİsrail hükümeti, Filistin Hamas militanlarının Gazze'de rehin tutulan 50 kadın ve çocuğu serbest bırakması karşılığında dört günlük bir ateşkes anlaşmasını desteklemek için oy kullandı.

Gaza'da İnsani Kriz Derinleşiyorİsrail güçleri, Gazze'deki Hamas'a karşı hava ve kara saldırısı başlattı. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, o zamandan beri en az 16.015 Filistinli öldü. İsrail'in verilerine göre, Hamas'ın İsrail'e saldırısında ise 1.200 kişi öldü. Yardım kuruluşları, Gazze'de insani bir felaketin saat geçtikçe kötüleştiğini ve 2.3 milyon kişinin evsiz ve küçük bir sahil kuşatma bölgesinde yiyecek, su, tıbbi bakım, yakıt veya güvenli barınak olmadan sıkışıp kaldığını uyarıyor. Temel altyapının tahrip olması, telefon ve internet hizmetlerinin sık sık kesintiye uğraması ve birçok sağlık istatistikçisinin öldürülmesi veya kaybolması nedeniyle, Gazze sağlık otoritelerinin ölü sayısını doğru bir şekilde takip etmeye devam edememe endişesi artıyor. Savaşın ilk altı haftasında, Gazze'deki hastane morgları, verileri Al Shifa Hastanesi'ndeki sağlık bakanlığının ana toplama merkezine gönderdi.

