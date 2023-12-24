ABD'nin İsrail'e desteği küresel itibarını etkiliyor

Biden yönetiminin İsrail'e desteği ABD'nin küresel itibarını etkiliyor. Biden, İsrail'in eylemlerini eleştirerek Trump'ın kesin desteğiyle karşılaştırdı. Başkan Joe Biden, göreve gelir gelmez 'Amerika geri döndü' dedi, ancak yönetimi Hamas ile çatışmada İsrail'e destek verdiğinde ülkenin yurtdışındaki itibarı zarar görüyor. Bu neredeyse üç yıl sonra oldu.

İnsani yardım malzemeleri için Güvenlik Konseyi kararı, önceki iki talebinin veto edilmesini tersine çevirerek Gazze Şeridi'ndeki kan durdurma taleplerini destekledi. Bu, ABD'nin yeni izolasyonundan bir adım geriye atıldı. Bununla birlikte, karar İngiltere, Fransa ve Japonya gibi ABD'nin en yakın üç dostu tarafından desteklendi. Sadece Rusya çekimser kaldı, ABD ile birlikte. Avusturya ve Çek Cumhuriyeti gibi iki Avrupa müttefiki ve Asya müttefiklerinin hiçbiri, Hamas'ın 7 Ekim saldırısıyla başlayan çatışmada bağlayıcı olmayan bir ateşkes talebine karşı oy kullandığında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'yi desteklemedi





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