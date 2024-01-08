ABD Düzenleyicileri, 171 Boeing 737 MAX 9 Uçağını Geçici Olarak Yerden Kaldırdı

ABD düzenleyicileri, bir kabin panelinin patlaması sonucu acil iniş yapan yeni bir Alaska Airlines uçağının ardından güvenlik kontrolleri için geçici olarak 171 adet Boeing 737 MAX 9 yolcu uçağını yerden kaldırdı. Cuma günü Oregon, Portland'dan Ontario, California'ya giden uçak havalanmasının ardından tırmanırken sol tarafındaki bir gövde parçası koparak uçaktan ayrıldı ve pilotları geri dönmeye ve 171 yolcu ve 6 mürettebatıyla güvenli bir şekilde iniş yapmaya zorladı.

Cumartesi akşamı Alaska Air ve United Airlines, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) endişelerine cevap vereceğine inandıkları denetimlerin ardından yeniden kullanmaya başladıkları bazı MAX 9 uçaklarının kullanımını durduracaklarını açıkladı. Alaska, bu uçakların hizmete dönmeden önce ne gibi ek çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirlemek için görüşmeler yaptığını söyledi. FAA kararı, neredeyse beş yıl önce 350'den fazla kişinin ölümüne neden olan iki kazanın ardından Boeing MAX uçaklarının küresel olarak yerden kaldırılmasından çok uzakta bir karardır





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