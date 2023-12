ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan'ın Cumhuriyet Günü kutlamalarına katılmayabilir

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Hindistan'ın Cumhuriyet Günü kutlamalarına katılmayacağı bildiriliyor. ABD Adalet Bakanlığı, bir Hint yetkilinin Amerikan topraklarında bir Sikh ayrılıkçı liderini öldürme planı yaptığını iddia etti. Eylül ayında, ABD'nin Hindistan büyükelçisi Eric Garcetti, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Biden'ı 26 Ocak'taki Hindistan Cumhuriyet Günü kutlamalarının baş konuğu olarak davet ettiğini söyledi.

Hindistan, Ocak ayında Quad Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapma hazırlıkları kapsamında Biden'a davetiye gönderdi. Hindistan hükümetinden bir kaynak, The Independent'a şunları söyledi: "Quad zirvesi 2024 yılında Hindistan'da düzenlenmesi planlanıyor. Şu anda değerlendirilen tarihler tüm Quad ortaklarıyla uyumlu değil, bu yüzden revize edilmiş tarihler arıyoruz." Quad, ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya'nın diplomatik bir ağıdır





ABD Başkanı Joe Biden, Çin lideri Xi Jinping ile görüşecekU.S. President Joe Biden, Çin lideri Xi Jinping ile bir yıl aradan sonra ilk kez görüşüyor. İkili, askeri çatışmalar, uyuşturucu kaçakçılığı ve yapay zeka konularında süper güçler arasındaki gerilimi hafifletebilecek görüşmeler yapacak.

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze bombardımanını eleştirdiABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik 'keyfi' bombardımanı nedeniyle destek kaybettiğini ve Benjamin Netanyahu'nun değişmesi gerektiğini söyledi. Biden'ın açıklamaları, İsrail'in Gazze'deki savaşının Netanyahu'nun ele alış şekline yönelik bugüne kadarki en eleştirel sözleri oldu.

Avustralya, altıncı kez Dünya Kupası'nı kazandıAvustralya, Narendra Modi Stadyumu'nda Hindistan'ı altı wicket ile yenerek altıncı kez Dünya Kupası'nı kazandı.

ABD, Arjantin'deki sağcı lideri destekliyorABD, Arjantin'deki sağcı lider Javier Milei'ye destek veriyor

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı Dubai'de BaşlıyorDubai'de Birleşmiş Milletler iklim konferansı, ülkelerin küresel ısınma konusunda hareket hızını artırması ve fosil yakıtları kademeli olarak kaldırması çağrısıyla Perşembe günü başlıyor.

Biden, Trump unpopularity buoys third party hopes for 2024 US electionBiden, Trump unpopularity buoys third party hopes for 2024 US election

