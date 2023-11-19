Avustralya, altıncı kez Dünya Kupası'nı kazandı

AHMEDABAD (Web Desk) - Narendra Modi Stadyumu'nda Pazar günü altıncı kez Dünya Kupası'nı kazanmak için Avustralya, Hindistan'ı altı wicket ile yendi. 241 koşu hedefine ulaşmak için takip eden Avustralya, 47 koşu için üç erken wicket kaybetti. David Warner, ikinci overda yedi koşuyla ayrıldı. Daha sonra Marsh ve Smith de ucuz bir şekilde düştü. Sonra Travis Head ve Marnus Labuschagne, 192 koşuluk bir maç kazanan ortaklık kurdu ve takımlarını zaferle yönlendirdi.
Head, bir yüzyıl vurdu ve 137 koşu alarak dışarı çıktı. Marnus, yenilmez 58 koşu attı. Hedefe 43. overda ulaştılar. Önceki olarak, Avustralya kaptanı Pat Cummins tossu kazandı ve Hindistan'ı vurmak için sahaya çıktı. Hindistan iyi bir başlangıç yaptı, ancak ev sahibi baskısı altında üç wicket kaybetti. Avustralya, açılışçı Shubman Gill'i beşinci overda Mitchell Starc tarafından çıkararak ilk kanı aldı. Yedi teslimatta dört koşu yapmıştı. Kaptan Rohit Sharma, başka bir büyük skora doğru ilerliyordu, ancak Glenn Maxwell onun kalmayı kısa kesti
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ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 1. / 83,16 مزید پڑھ »